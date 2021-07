En su visita a Puerto Madryn, el gobernador Mariano Arcioni fue abordado por la prensa en relación a las próximas elecciones, a lo que respondió que por el momento él y su equipo están enfocados en la gestión, y no hay definiciones acerca de las posibles postulaciones para las legislativas 2021. Al ser consultado respecto de si tenía un “preferido” como candidato, el Gobernador bromeó, “preferido el pan rallado”, de ese modo y entre risas, evitó tomar posición sobre los nombres en danza. Si bien reconoció que hay hombres de su gabinete que estarían siendo considerados por la opinión pública como candidatos, Arcioni insistió en que “todavía hay tiempo para estar hablando de candidaturas”. Sin embargo, no perdió la oportunidad para enviar un mensaje al PJ Chubut, al mencionar que “la unidad pasa por trabajar en beneficio de todos los chubutenses”, dijo y agregó que con algunas actitudes de los diputados de ese partido, “buscan satisfacer sus apetencias personales, y no las del común de la gente”. En cuanto a la decisión del PJ de no aliarse con el oficialismo en un eventual frente electoral, Arcioni se limitó a señalar que nunca pidieron que los consideraran, “no les hemos pedido absolutamente nada, ni queremos la ayuda de ellos”, sentenció.