Por primera vez, una argentina estará al frente de la Unión Astronómica Internacional

La investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET) y doctora en ciencias físicas, Cristina Mandrini. fue nombrada presidenta del comité directivo de la división “Sol y Heliosfera” de la Unión Astronómica Internacional (UAI) para el período 2021-2024.

“Uno se siente gratificado porque significa un reconocimiento no sólo al trabajo, sino también personal, por parte de la comunidad mundial de Sol y Heliosfera, ya que la decisión del nombramiento está a cargo de miembros de todos los países que conforman la Unión Astronómica Internacional”, cuenta Mandrini, que también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (ANCEFN).

La UAI, creada en 1919, es la mayor organización astronómica del mundo que rige las normas y nomenclaturas que posibilitan el entendimiento global en tópicos astronómicos. Cuenta con más de 13500 miembros activos de 107 países diferentes, dentro los cuales aproximadamente 160 de ellos son científicos argentinos.

“Sol y Heliosfera”

Mandrini es doctora en ciencias físicas y es la primera argentina en ocupar el cargo de presidenta de la división “Sol y Heliosfera”. “En 2018 me postulé en la XXX Asamblea General de Viena de la UAI y fui nombrada vicepresidente, lo que conlleva a presidente electo en el período continuo (2021 – 2024)”, subraya.

A lo largo de su carrera, la investigadora argentina ha contribuido al desarrollo de un método novedoso para calcular la ubicación de la liberación de energía magnética en la atmósfera solar. Éste se ha aplicado con éxito a modelos basados en observación de fenómenos solares activos e inactivos que determinan dichas ubicaciones de manera inequívoca, así como las características del campo magnético en su entorno.

La división “Sol y Heliosfera”, cuyo objetivo es promover el conocimiento y mejorar la comprensión del sistema Sol-heliosfera, engloba el estudio del Sol, su variabilidad, actividad y dinámica, así como su impacto en la Tierra y otros cuerpos ubicados dentro de la heliosfera. Tiene varias Comisiones y Grupos de Trabajo afiliados que apoyan estos objetivos y apoya simposios regulares para fomentar el intercambio de ideas.

Mandrini es, también, editora en jefe de la revista International Solar Physics de Springer y miembro de la The World Academy of Sciences (TWAS). Ha recibido numerosos premios, entre los que se destaca el premio a la trayectoria que otorga la ANCEFN. (Fuente: CONICET)