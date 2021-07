Pignatiello fue 8° en su serie y no pudo clasificar

La joven nadadora Delfina Pignatiello debutó este lunes en su primer JJOO, en el presente Tokio 2020, compitiendo en la prueba de los 1500 metros Libre.

A sus 21 años, la oriunda de San Isidro fue parte de la quinta serie, donde termino 8va, con un tiempo de 16:33.69; sin poder clasificar a la próxima instancia de la prueba. El próximo jueves, competirá en los 800 metros.

Caída en el debut olímpico para “Delfi”

La nadadora Delfina Pignatiello tuvo su primera presentación en un JJOO tras disputar la prueba de 1500 libre en Tokio 2020, consiguiendo una marca de 16:33.69 en la serie 5, ubicándose finalmente en el 29° puesto de la general.

La ganadora de 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 volverá a competir este jueves 29 a las 7:22, hora de nuestro país, en el Heat 3 de las eliminatorias de 800m Libre.

Tras su participación en los 1500 metros, Delfina, en dialogo con la prensa, aseguró que “el resultado no era el que quería ni para el que había entrenado. Fue mi primera carrera de alto nivel desde el final de los Panamericanos [ganó 3 OROS🥇] en un debut en Juegos. Quizá los nervios no jugaron de mi lado”, analizó.

A lo que sumó “me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación. Es lo más importante. Después de estar tantos meses parada, sin posibilidad de entrenar y viendo como todas las rivales podían volver. Creo que maduré. La cuarentena me enseñó, el proceso hasta acá, todas las barreras que atravesé”

“Me quedo con todo eso”, concluyó la campeona mundial juvenil.

Victoria en el debut

En el rugby, la Selección Argentina LosPumas7s debutaron con un sólido triunfo por 29-19 ante Australia y más tarde cayeron 35-14 frente a los All Blacks.

En la noche de lunes en la argentina, a las 22 horas, cerrarán la 1ra fase ante Corea del Sur, el rival más débil del Grupo A.

Tras un 1er tiempo perfecto, con un parcial de 24-0, Argentina se llevó una victoria fundamental ante los Wallabies7s con tries de Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Marcos Moneta, Ignacio Mendy y Lautaro Bazán Vélez.

En la caída ante los neozelandeses, anotaron Moneta y Luciano González. Además, Santiago Mare sumó 8 puntos con 2 conversiones en cada partido.

En el Hockey

La Selección Argentina de Hockey Femenino “Las Leonas”, vencieron con un claro 3 -0 a su par de España, recuperándose así del traspié sufrido en el inicio de la competencia ante Nueva Zelanda.

El encuentro no fue sencillo y el equipo que comanda Carlos Retegui tuvo que trabajar arduamente para alcanzar la diferencia. Los primeros tres cuartos del partido encontraron la igualdad a cero, y todo se definió en el tramo final del partido.

En ese último tramo de juego aparecieron los goles. Valentina Raposo abrió la cuenta en el partido cuando ya corrían 47 minutos. Con ese gol tranquilizador, llegaron dos más por intermedio de Agustina Albertario a los 57 y Noel Barrionuevo en el cierre.

Resultado necesario para afrontar lo que viene con confianza y el objetivo de avanzar en estos Juegos.

El próximo choque será ante China, el próximo miércoles desde las 7 horas en la mañana argentina.

Segundo traspié de “Los Gladiadores”

En el caso de la Selección Argentina de Handball masculina, cayó en su segunda presentación, en esta oportunidad ante Alemania, por un marcador de 33-25.

Los argentinos, que ya habían caído en el primer cotejo ante Francia, no lograron la recuperación y cedieron ante los alemanes. El miércoles, desde las 4:15 horas, jugarán ante Noruega, esperando ganar para tener chances de clasificación.