ATECh dice que hubo alto acatamiento al paro

La secretaria de Finanzas de ATECh, Marcela Capón, habló sobre el paro de 48 horas iniciado este lunes por parte de personal educativo del sistema provincial.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «tenemos escuelas cerradas, en Madryn y Trelew hay muchísimo acatamiento y en general también, nos falta relevar para hablar de porcentajes pero por los datos que estamos teniendo, es alto, acorde a lo que decían los mandatos».

Salarios congelados

Asimismo, Capón planteó que «es necesario que, después de 19 meses de congelamiento de nuestros salarios, haya convocatoria» y planteó que «este Gobierno es el único responsable de lo que nos está pasando; así como dice que no hay paritarias porque no hay plata, dice que tuvimos ‘recomposición’, lo cual no es cierto».

«Privilegios»

Por otro lado, la dirigente de ATECh criticó que «el Gobierno habla de ‘privilegios’ luego de transcurrir un año en el que cobramos 10 haberes, claramente no priorizan la educación y tampoco a los trabajadores y trabajadoras» y concluyó que «esperamos que las autoridades nos escuchen y que seamos convocados».