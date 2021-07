Pagliaroni exige que el gobierno provincial pague la deuda a los jubilados

El presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, Manuel Pagliaroni, pidió que el Gobierno del Chubut pague la deuda salarial que tiene con los jubilados y que convoque a elecciones en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) para renovar los mandatos, vencidos desde hace tres años, de los vocales por los activos y por los pasivos. Pagliaroni lo manifestó en la sesión que ayer martes realizó la Legislatura y en la que se aprobó una ley para volver a la conformación de un presidente y tres vocales en el Instituto. Así se revocó la reforma reciente que incrementaba los cargos del Directorio, lo cual conllevaba mayores costos para el organismo.

Los menos visibles

Si bien el legislador celebró el aval a esa ley, vinculada con los pasivos, cuestionó que “los jubilados son los únicos con los cuales todavía no se ha acordado el pago de la deuda que mantiene el Gobierno con los sectores públicos”. Recordó en este sentido que para regularizar los pagos de salarios, atrasados hasta tres meses, “hemos contribuido para que el Poder Judicial tenga alguna solución, hemos contribuido con los trabajadores de la Legislatura. Y el Poder Ejecutivo ha ido cerrando acuerdos sobre una cuestión impensada hace algunos años: que los sueldos atrasados se paguen en cuotas. Pero los jubilados son menos visibles. No pueden hacer paro y se manifiestan como pueden, siendo personas mayores que trabajaron toda su vida. Los vemos con frío, frente al Instituto manifestándose para cobrar sus haberes atrasados”, graficó. “Sin embargo sigue sin haber una respuesta para este sector”, enfatizó.

Por ello manifestó: “Le exigimos al gobernador de la provincia, al Poder Ejecutivo, que de una vez por todas solucione la situación de los jubilados”.

Atornillados

En este contexto continuó: “También se lo exigimos a las autoridades del Instituto, que pareciera que están atornilladas porque los mandatos de los representantes de los activos y pasivos en el Directorio son de dos años, pero llevan cinco en funciones”, debido a que “el Poder Ejecutivo no convoca a elecciones para renovar esos representantes”. Pagliaroni mencionó que con la integrante de la bancada, María Andrea Aguilera, “hace pocas semanas presentamos un mandamiento de ejecución para que la Justicia le ordene al gobernador que cumpla con la obligación de convocar a elecciones para renovar al vocal de los activos y de los pasivos. Lamentablemente no tuvimos éxito. Ni en primera ni en segunda instancia el Poder Judicial nos dio la razón. No estamos de acuerdo con la decisión. La respetamos. Pero el argumento del Poder Ejecutivo para no convocar es la situación de la pandemia”, explicó. Al mismo tiempo, comparó que «el mismo Poder Ejecutivo acaba de convocar a elecciones en dos comunas rurales (Aldea Beleiro y Atilio Viglione) donde se va a votar en el mismo comicio que para diputados y senadores”.

Además, dijo que “también ha convocado a votar a representantes populares en el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y de Esquel. Pero en el Instituto, no. Los jubilados no pueden elegir a sus representantes”, reflexionó.

Finalmente, el diputado radical anticipó: “Vamos a seguir insistiendo con la regularización del Instituto. El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a elecciones. Los representantes de los trabajadores tienen que durar dos años en sus mandatos. Y no 5 como llevan. Es una caradurez que el Poder Ejecutivo insista en no convocarlas”.