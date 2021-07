«Nuestra lista representa a todo el territorio provincial», aseguró Menna

El diputado nacional Gustavo Menna confirmó que la lista que integra de cara a las legislativas, llevará el nombre de «Juntos por el Futuro», la misma está integrada por Sergio Ongarato y Jaqueline Caminoa para la categoría senador y el propio Menna y Cecilia Basualdo para diputados. «Estamos muy conformes porque la lista representa a todo el territorio provincial, las distintas regiones y me parece también que amalgama distintas expresiones políticas como el radicalismo, el Polo Social, el MID. En definitiva creo que esta es una instancia democrática que es muy importante, es la reafirmación de la continuidad de un sistema que nos permite participar, elegir y eso creo que es lo más relevante».

Situación incómoda

El actual intendente de Esquel, Sergio Ongarato, es precandidato a senador nacional imagina una campaña «lo más rápida posible para poder tener contacto con la mayor cantidad de gente posible y utilizando mucho la tecnología, las redes sociales y los medios de comunicación que son muy importante para llevar nuestro mensaje a todos los chubutenses».

Desocupación

El precandidato a senador indicó que uno de los problemas a resolver es la falta de empleo: «Hay empresas que necesitan tomar personal pero no lo hacen porque la legislación que tenemos y por la situación económica, pandemia por mediante. Creo que esto amerita arrancar con una legislación de emergencia para todo el país o, por lo menos, para la Patagonia porque hay muchísimas familias en estado de desesperación por no tener trabajo».

A la altura

Jacqueline Caminoa, presidenta de la UCR y precandidata a senadora, destacó el trabajo realizado por el partido: «Hemos hecho un acercamiento con todos los sectores políticos, creíamos que se podía llegar a una lista de unidad, esto no ocurrió, pero no le tenemos miedo a dirimir nuestras candidaturas en una interna porque creemos que contamos con hombres y mujeres que están a la altura de las circunstancias. Estamos contentos de todo el camino recorrido, de haber cerrado una alianza con dos partidos importantes y estamos convencidos que vamos a tener excelentes resultados».

Desafío

Cecilia Basualdo es abogada y docente de Puerto Madryn y precandidata a segunda diputada y en diálogo con Azul Media aseguró que «estoy muy honrada y feliz de haber sido convocada por mi partido y por Gustavo Menna para acompañarlo. Es un enorme desafío para mí, me honra como radical y, sobre todo, me confiere una responsabilidad muy importante de cara al cargo que me estoy postulando y para representar a los chubutenses».