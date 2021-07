Menna: «La senadora González no leyó ni la ley de vacunas, ni el Decreto»

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, salió al cruce de la senadora Nancy González, luego de que la misma lo criticara por sus objeciones hacia el DNU que modifica la Ley de Vacunas.

En diálogo con AzM Radio, el legislador respondió a González, quien había advertido que «estuvo en otra reunión y no en la que correspondía» y remarcó: «Sí estuve en la reunión, estoy en la (Comisión) Bicameral, por supuesto nunca falté ni todo lo que se dijo. Y la verdad es que Vilma Ibarra no despejó los interrogantes sobre esto ni mucho menos. De lo que sí estoy seguro es de que la senadora Nancy González no leyó ni la Ley de Vacunas, ni el Decreto. Esto es muy simple y se arregla leyendo, no es muy complejo, basta con leer que es una de las tareas que tenemos nosotros, los que tenemos la responsabilidad de legislar y fiscalizar los DNU, entre otras cuestiones».

Asimismo, Menna reflexionó que «el Gobierno no dijo que había hecho esta modificación cuando anunció el Decreto y tampoco lo dice en los considerandos», en relación a las regalías hidrocarburíferas, agregando que «cuando yo hice este señalamiento, como es clarísimo que las regalías están afectadas como una suerte de hipoteca, la respuesta del Gobierno fue que se trataba ‘de las regalías nacionales, no de las provinciales’, o sea las ‘offshore'».

Sobre esto último, explicó: «Resulta que por la Ley de Hidrocarburos, el petróleo que se produce en el mar también es de las provincias hasta la milla 12. Entonces, cuando retruqué eso me dijeron que ‘son las que están más allá de la milla 12. Y más allá de la milla doce, donde son concesiones efectivamente nacionales, el total del petróleo que se produce en Argentina representa allí el 0,8%. Con lo cual, no creo que quien haya pedido este refuerzo de garantías lo haya hecho pensando en las regalías del 0,8% de la producción petrolera».