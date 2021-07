Massoni sin alianza

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se quedó sin alianza para participar en las legislativas 2021, y eso podría debilitar una eventual candidatura. Presuntas diferencias con Arcioni sobre quién lo acompañaría en la lista que encabezaría como precandidato a senador, lo colocaría en una compleja situación. Esta semana Chubut Somos Todos debe decidir si lo lleva como cabeza de lista para la Cámara Alta o lo dejan liberado a su suerte. El oficialismo no pudo cerrar alianzas y en soledad deberá ir a las urnas.

Si bien el Partido Independiente del Chubut (PICh), estaría dispuesto a participar, también en soledad, en las PASO con Federico Massoni encabezando la propuesta electoral, le falta estructura para consolidar una elección. Para ir a las urnas no solo se necesita candidato, sino también recursos y capacidad logística. El PICh estaría requiriendo mucho de ambos para lanzarse a la aventura de una elección.

En este contexto, si Massoni decide ser candidato sin la estructura del oficialismo, estaría dando un inequívoco mensaje al electorado sobre la interna que atraviesa al partido gobernante, y eso podría incluso debilitar su gestión.

Al parecer, el controversial funcionario creería que con su sola imagen y alto nivel de conocimiento público le alcanzaría para lograr una buena elección en las urnas. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que ha sido un error estratégico que Chubut Somos Todos no lograra aliarse con el PICh, si es que efectivamente ambos partidos pretendían llevar a Massoni como cabeza de lista. Esta semana se conocerá el futuro del Ministro.