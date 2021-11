Massoni justificó el video de los policías: «Para mí, un piquetero es un delincuente»

Luego de que se viralizara el polémico video en el que los aspirantes a Infantería cantan «piquetero, piquetero, a tu villa voy a entrar», el ministro de Seguridad Federico Massoni aseguró que «es parte del folclore» y que, para él, «un piquetero es un delincuente». En conferencia de prensa, el ministro dijo que «piquetero es una persona que corta una ruta en forma total o parcial y no deja que ustedes (refiriéndose a los periodistas) puedan gozar de esa libertad que les da la Constitución Nacional. El Código Penal establece en un artículo que el piquete es un delito y aquél que comete un delito es un delincuente».

En ese sentido, Massoni imaginó el supuesto de que la canción, en vez de piquetero, dijera «delincuente, delincuente»: «No sería tan gravoso y eso me preocupa porque un piquetero no deja de ser un delincuente». Sin embargo, el precandidato a senador aclaró que no se opone a la protesta social, «al contrario, yo creo que aquél que no está de acuerdo con algunas cuestiones tiene que manifestarse, pero una cosa es manifestarse y otra cometer un ilícito».