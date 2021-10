María Eugenia Domínguez se anota como precandidata a diputada

A pocos días del cierre de listas, en Juntos por el Cambio se esperan definiciones y los nombres siguen apareciendo. En esta ocasión, la concejala madrynense María Eugenia Domínguez no descartó ser parte de la lista de candidatos a diputados para las próximas elecciones. «Estamos trabajando puertas adentro del partido tomando decisiones de quiénes van a ser los representantes de cada departamental en las listas y también se está trabajando en reuniones con los demás espacios políticos de cara a la confirmación del frente electoral. Nosotros creemos que es muy importante seguir en Juntos por el Cambio junto a la Unión Cívica Radical y ahora se sumó el Polo Social y varios partidos municipales».

Candidatos fuertes

La concejala de Puerto Madryn explicó que cuentan con el aval de las autoridades nacionales de, llegado el momento, ir a unas PASO dentro de Juntos por el Cambio: «Nosotros creemos que tenemos candidatos muy fuertes, como Ignacio Torres, como Ana Clara Romero que nos gustaría que tengan lugares importantes en las listas y eso es lo que vamos a estar peleando. Si no se logra consenso para ir con una lista única, iremos a las PASO que es una herramienta democrática».

A pedido

Si bien aseguró que se encuentra cómoda en su rol de edil, sus ganas de integrar una lista son inocultables: «Como representantes de Madryn se propuso a Pablo Chinni y me propusieron a mí para integrar las listas. Si bien yo tengo la formación y la preparación para ocultar cualquier lugar legislativo, por ahora me queda una gestión en el Concejo Deliberante y mi compromiso es con los madrynenses. Pero si el partido me pide estar en algún lugar de acceso a un cargo, por supuesto que lo haría». Así las cosas, María Eugenia Domínguez reconoció que le gustaría que desde el partido le pidan ser candidata: «Por supuesto, es un orgullo que Ignacio, como presidente del partido, me nombra como una referente en la localidad y siempre es lindo ser parte de una campaña integrando las listas».