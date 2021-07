“Manu” Ginóbili visitó los entrenamientos de la Selección Argentina

De cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección Argentina de Básquetbol continúa hasta este viernes con sus entrenos en Las Vegas, Estados Unidos, para viajar el sábado hacia Japón.

Durante los entrenamientos del pasado jueves, el ex jugador de la Selección e ídolo argentino, Emanuel Ginóbili, visitó a los argentinos y al CT que lidera Sergio Hernández.

El ídolo de la Selección pasó a demostrar su acompañamiento

El ex jugador de la Selección Argentina de básquetbol, Emanuel Ginóbili visitó as sus ex compañeros y a los que hoy en día integran el seleccionado que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Manu” pasó primero por el hotel y luego estuvo en la práctica visitando a ex compañeros y conociendo a los nuevos. El día anterior, casi sin avisar, había pasado por el hotel donde se hospeda la Selección en esta previa olímpica en Las Vegas, Estados Unidos.

En tanto, el jueves, con la presencia de su amigo Adrián Paenza, apareció temprano en el Cox Pavilion, mientras los jugadores estaban en el gimnasio, quienes una vez al regresar e ingresar al campo de juego, pasaron a saludarlo mientras él estaba charlando con “Oveja” Hernández, hablando también con el capitán Luis Scola.

Luego, junto a Paenza, siguió toda la práctica con mucha atención y, cuando finalizó, sin querer molestar, se acercó tímidamente a algunos jugadores siendo Facu Campazzo quien rápidamente vino a su encuentro y estuvieron charlando un rato antes de hacer la divertida foto grupal que armó Prensa CAB.

«No hay mucho que decir, me gusta venir a verlos, estar cerca…», dijo Ginóbili, quien se retiró del básquet hace tres años y hace cinco, justamente en el anterior Juego Olímpico, de la Selección.

«Fue muy linda la visita de Manu. Hacía rato que no lo veíamos y su presencia siempre trae buena energía, buena vibra…. Nos suma mucho como grupo. Además, todos le estamos muy agradecidos por lo que significa como deportista y persona, alguien que ha trascendido nuestro deporte y siempre vuelve como uno más. Yo, puntualmente, estuve hablando algo de básquet porque él siempre quiere saber cómo está el equipo y cada uno de nosotros, sobre todo los más nuevos. Y también claro charlamos un poco de otras cosas de la vida», por su parte, el base de la Selección que se prepara para el debut en Tokio, el 26 contra Eslovenia.

Vale destacar que la Selección Argentina de básquet se entrena hasta este viernes en Estados Unidos para luego alistarse el sábado, para emprender su vuelo hacia Japón. El equipo argentino tiene pautado su ingreso a la Villa Olímpica el día domingo.