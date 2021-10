Luenzo abogó para que “el cannabis salga del ámbito de la clandestinidad”

Durante la sesión donde se dio media sanción al proyecto que envió el gobierno nacional, lamentó que «en la Comarca Andina tenemos muchos productores, pero con el riesgo de un Estado que es contradictorio» y señaló, en ese sentido, que «por un lado te habla del cannabis como una alternativa medicinal, pero por el otro te mete preso y esto es lo que ocurre en la Provincia de Chubut”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo expresó que «estamos acá dando las herramientas necesarias para que el Cannabis salga del ámbito de la clandestinidad, que dejemos de lado esa visión de la planta de marihuana y lo pongamos en valor en materia productiva, en materia industrial, en materia de trabajo y también como una herramienta de exportación».

De esta forma, el legislador nacional celebró la media sanción a la iniciativa que envió el gobierno nacional para establecer un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización de cannabis y el cáñamo y que fue enriquecido durante el tratamiento en el plenario de comisiones de la cámara alta tras el aporte de más de 30 expositores.

En la sesión de este jueves de la cámara alta, Luenzo destacó la importancia de que «la palabra cannabis resuene en este ámbito legislativo porque hasta no hace mucho tiempo atrás era una palabra demonizada, casi que se hablaba en silencio» y remarcó que «si hoy estamos acá es gracias a las organizaciones de base, a los emprendedores y productores que autocultivan con fines medicinales; es gracias a su esfuerzo, su lucha, a que pusieron el cuerpo en este tema del cannabis medicinal, que le ha costado y le sigue costando la angustia y la detención porque no hay un marco normativo hasta tanto nosotros no sancionemos esta ley».

El legislador nacional llamó a que «con coraje tenemos que dar ese debate de que el cannabis tiene que dejar de ser una política del prohibicionismo, que no da resultados». En esa línea, exhortó a «ubicarlo en el marco donde siempre tuvo que estar, el cáñamo en el tema industrial, y el cannabis, en el marco de la salud, en el marco de lo que significa abordar un tema no desde el Código Penal sino desde el marco sanitario». «Hoy estamos dando ese paso. Estamos ordenando un país que daba muestras que esto era necesario, era urgente», afirmó Luenzo.

Asimismo, explicó que «en la Comarca Andina tenemos muchos productores» pero «con el riesgo de un Estado que es contradictorio», que «por un lado te habla del cannabis como una alternativa medicinal pero por el otro te mete preso y esto es lo que ocurre en la Provincia de Chubut». Al respecto, recordó además que «no hace mucho tiempo atrás en la tapa de un diario se hablaba de que la Provincia estaba promoviendo la industrialización del Cannabis junto con la Universidad de la Patagonia y en la misma tapa contaban sobre chicos que habían sorprendido con un par de plantas de cannabis y que terminaban presos».

Además, el legislador sostuvo que «ninguna ley es perfecta» e indicó que «si falta representación federal, habrá que pelear la representación federal pero tenemos que sobreponernos». «No enmascaremos otras cuestiones, otros temores, argumentando cuestiones de jurisdicción. Lo importante acá es que no vamos a tener más cannabicultores presos por la justicia que no entiende y no comprende», completó al respecto.

Por otro lado, Luenzo celebró «estar en un ámbito legislativo donde cada vez que nos reunimos, cada vez que nos encontramos nos dedicamos a ampliar derechos como pasó recientemente con el cupo trans y como pasó con la interrupción voluntaria del embarazo». Finalmente, aseguró que» este proyecto político da muestras permanentes de que estamos atendiendo lo que pasa en la calle que es lo que no hace la política».

«Este es el camino, tenemos que seguir debatiendo el tema del cannabis, la despenalización», cerró.