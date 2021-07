Le sacaron fotos de su Instagram para pedir plata en una web porno

Días pasados, una joven de 20 años que vive en Puerto Madryn descubrió que había un perfil de JustForFans, una página de contenidos pagos, creada con sus fotos y videos y que pedían a sus contactos que se suscriban.

“Es una nueva modalidad de estafa basada en la suplantación de identidad. Eligen fotos llamativas del perfil de Instagram, crean una cuenta falsa con el mismo nombre y enlazan a una web para mayores de 18 años donde se puede acceder a contenido pornográfico supuestamente subido por esa persona, por medio de una suscripción”, explicó Fernando Blanco, funcionario de la Fiscalía de Puerto Madryn.

«La cuenta fraudulenta generada en Instagram solicita amistad a los seguidores de la cuenta legítima y les envía un mensaje directo, en el que se incluye información y enlace a la cuenta ilegítima de JustForFans invitando a su suscripción», agregó.

Tarifas

JustForFans, al igual que OnlyFans, son aplicaciones donde se publica contenido exclusivo por medio de una suscripción mínima de cinco dólares y son usados para vender contenidos exclusivos de imágenes, videos o historias.

“El modelo de negocios de estas plataformas consiste en que los creadores de contenidos pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil, es decir, de sus seguidores, que pagan una tarifa mensual. El precio de la tarifa comienza en 5 dólares al mes, mientras que el máximo es de 50 dólares. Los creadores también pueden configurar mensajes privados o fotografías pagas a partir de los 5 dólares”, explicó Blanco.

Prevención

“Toda la información que publicamos en nuestras redes sociales es susceptible de ser utilizada en otros sitios sin nuestro conocimiento y fuera de nuestro control. Es lo que ocurre en este caso, donde se utilizan fotos de usuarios de Instagram para crear un perfil falso y hacerle creer a otras personas que ha abierto un perfil en páginas como OnlyFans o JustForFans”, indicaron desde la Fiscalía y recomendaron medidas de prevención para evitar la suplantación de identidad. “Se trata de una suplantación de identidad basada en contenidos públicos”, indicaron desde la Fiscalía y explicaron que este tipo de delitos no está específicamente encuadrado en la legislación argentina: “Se calificó como violación de secretos agravadas por la comunicación o publicación de contenido”.

El primer paso es bloquear la cuenta que te está suplantando. “Los usuarios deben denunciar la cuenta clonada en Instagram para pedir que se cierre el perfil falso. La red social se pondrá en contacto con ellos y tras solicitar una foto del documento de identidad procederá a cerrar la cuenta falsa”, indicaron desde el organismo judicial. “Una vez denunciado el perfil falso, se recomienda avisar a nuestros contactos para que estén alertas y evitar que piensen algo que no es”, sostienen.

Otra de las medidas preventivas es sobre el contenido que se publica en las redes sociales, y la posibilidad de utilizar las cuentas como privadas, es decir, dando acceso al contenido a las personas que conocemos. “El utilizar las redes sociales de manera pública, permite que personas que no conocemos puedan acceder al contenido que publicamos y utilizarlo para fines no lícitos”, finalizó.