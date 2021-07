La Sub 23 arrancó con un paso en falso en los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comenzarán a disputarse de manera oficial este viernes hora argentina, cuando se realice la Ceremonia Inaugural desde las 8 horas y esté todo listo para esperar la presentación de los deportistas argentinos.

Con el futbol, este jueves por la mañana inició su caminó el futbol, con caída ante Australia. En la noche de viernes, para los chubutenses, se dará la esperada performance de Eduardo Sepúlveda en su 2° JJOO.

Ceremonia y listos para acompañar a “Balito”

Esta mañana de jueves, la Selección Argentina de Fútbol Sub 23 dio su primer paso y en falso, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al caer por 2 a 0 ante Australia con los goles de Wales y Tilio.

Los comandados por Femando Batista, volverán a jugar y en búsqueda de su recuperación el día domingo, cuando a las 4:30 AM de argentina, se midan frente a Egipto en el Estadio Sapporo Dome.

Este viernes a las 8 AM de nuestro país, se podrá disfrutar de la Ceremonia Inaugural de los JJOO 2020, para disfrutar en horas de la noche de Argentina, el grueso del cronograma para los deportistas argentinos. Cecilia Carranza y Santiago Lañé, de Vela, serán los abanderados de la delegación “Albiceleste”.

En ese sentido y en cuanto a lo destacado para los chubutenses, será la actuación de Eduardo Sepúlveda, que competirá en la Prueba de Ciclismo de Ruta, que largará desde las 23 horas.

Más presentaciones

En cuanto al Judo, Paula Pareto, el campeona olímpica en Tokio 2020, debutará en esta cita ante Geronay Whiteboo, de Sudáfrica, este día sábado a las 00.05 de nuestro país.

En tanto, el tucumano Emmanuel Luciente, de la categoría -81 Kg, debutará en la 2da ronda frente a Ivaylo Ivanov de Bulgaria.

Por parte del boxeo, se confirmaron los cruces para los argentinos, entre quienes se medirán Ramón Quiroga (52 Kg) vs Gabriel Escobar de España, Mirco Cuello (57 Kg) vs Hamsat Shadalov de Alemania, Brian Arregui (69 Kg) vs Delante Johnson de Estados Unidos. También, Francisco Verón (75 Kg) vs Adam Chartoi de Suecia y Dayana Sánchez (60 Kg) vs Esra Yildiz de Turquía.

En el caso del Tenis, este viernes a las 23, Diego Schwartzman junto a Facundo Bagnis enfrentarán ante los alemanes Krawietz y Puetz en la primera ronda. Mientras que, Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán frente a los británicos Skupski y Murray en el tercer turno de la cancha 11 del Parque Ariake.

En tanto que, el cuadro de singles femenino tendrá a Nadia Podoroska debutando contra la kazaja Putintseva aún con fecha y horario a confirmar. En la llave masculina, Schwartzman será el octavo preclasificado y debutará frente al peruano Varillas

La Selección de Handball masculina también jugará este viernes, para medirse ante Francia, a partir de las 23 horas; como así también lo hará el Vóley de Playa, desde las 22 la dupla masculina y desde las 23 la femenina. En ambos casos, ante Brasil.

Con respecto a la Natación la primera en competir para el equipo argentino será Virginia Bardach quien en el Centro Acuático de Tokio competirá el sábado 24 de julio a las 8:30AM, cuando se presente en los 400 metros combinado.

Al día siguiente, el 25, será el turno de Julia Sebastián en 100 metros pecho desde las 8AM. Luego, la santafesina volverá a competir el 28 de julio a las 7:50AM en los 200 metros pecho.

Delfina Pignatiello debutará en los JJOO el 26 de julio a las 8:30AM cuando se presente en los 1500 metros libre. La sanisidrense competirá nuevamente el 29 de julio a las 7AM en los 800 metros libre.

El último en presentarse será Santiago Grassi, quien disputará los 100 metros mariposa el 29 de julio a las 7:50AM y al día siguiente, el 30, cerrará la presentación argentina con los 50 metros libre desde las 7AM.

El básquetbol masculino, por su parte, liderado por el capitán Luis Scola a sus 41 años y con el base estrella de la NBA Facundo Campazzo, jugarán el día lunes 26 a las 1.40 horas jugando ante Eslovenia.