“La Banda” se alista para el “Jacinto Rey 2021”

Los equipos que militan en la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, están en plena preparación para lo que será el reinicio de la competencia en la zona, que tras muchos meses sin actividad oficial ante el devenir de la pandemia y las restricciones para evitar la propagación del virus COVID-19, finalmente las autoridades encontraron las condiciones para programar el Torneo.

En ese sentido, está preparándose el futbol del Club Guillermo Brown, que tiene como Coordinador General a uno de los máximos ídolos de la institución, como ser Javier Rodas, quien también es el entrenador de la Primera División y Reserva.

Brown alista a su cantera con sueños de jugar Primera Nacional

“Queremos darle la posibilidad a los chicos de la zona de jugar en la Primera Nacional”, aseguró en su dialogo con el Departamento de Prensa y Difusión del Club Guillermo Brown, el Coordinador General de la disciplina en la rama Amateur, Javier Rodas.

Rodas, se mostró muy contento con el inicio del torneo liguista (Guillermo Brown debuta el 15 de agosto frente a Deportivo Madryn) y reconoció que “a pesar de no tener competencia los chicos vienen entrenando en forma paralela con el plantel de la B Nacional”.

Así mismo comentó que el objetivo del club es “que no solo los chicos de la ciudad, sino del Valle y alrededores tengan la posibilidad de venir a Brown”.

También reconoció que para que esto se de la institución “debe prepararse desde el punto de vista de la estructura, de los armados de los cuerpos técnicos” para darle la posibilidad a los nuevos futbolistas de desarrollarse como profesionales cerca de su casa y no tener que viajar hacia Buenos Aires.

Es por eso que: “queremos darle la posibilidad a los chicos de la zona de jugar en la Primera Nacional y que se desarrollen en el futbol profesional cerca de su casa”, cerró Rodas.