Incendios en la Comarca: De 250 módulos comprometidos, se entregaron dos

La edil de Lago Puelo, Rocío Zuccarelli, se hizo eco de la denuncia que motivó allanamientos en la Municipalidad y el Concejo Deliberante esta semana, por presuntas maniobras de malversación de caudales públicos, tras los incendios que afectaron la zona. Asimismo, advirtió que hubo compras de elementos por montos mucho mayores a los comunes; por ejemplo, estufas a $50.000 cuyo precio regular es menor a los $20.000.

Sin techo

“Hay módulos sin terminar, sin picaportes ni bisagras, con varias falencias y sin servicios”, apuntó la concejala respecto de las viviendas provisorias que se estaban construyendo hasta el momento, agregando que en algunos casos “ni siquiera se colocaron los caños corrugados para pasar los cables; por el momento, solo se han entregado dos módulos y el resto está sin terminar”. El Gobierno había comprometido la entrega de 250 módulos para asistir a las familias afectadas por los incendios.

“Solicitamos informes muchas veces”

“También, desde la página oficial del Municipio se promueven como módulos pero son dos casas que ha donado una fundación y se han entregado; y hay gente que todavía está viviendo en carpas, la situación es tremenda y preocupante”, señaló Zuccarelli, recordando que “como concejales hemos solicitado muchas veces informes al Municipio, mínimamente para tener un listado y saber cómo se están realizando las adjudicaciones de los alquileres y de qué manera se está ayudando a los damnificados”.

Acompañamiento unilateral

Sin embargo, “hemos tenido muy poca respuesta, nos falta muchísima información vital”, reconoció la legisladora de la localidad cordillerana, remarcando que “estuve escuchando la conferencia de prensa del Intendente y él mencionaba que la oposición ‘no se puso a disposición’ desde el incendio y eso es una mentira total: hemos acompañado todos los convenios que traían fondos a la localidad para sobrellevar lo que sucedió; se ratificaron los convenios para las cooperativas locales para la construcción de los módulos con estas fundaciones que donaron viviendas”.

Tribunal “sin faltas”

“Se están poniendo trabas constantemente”, planteó la edil, y consultada sobre el video que trascendió donde se observa un módulo a medio construir y humedecido por la lluvia, precisó que “estos módulos fueron diseñados por el Colegio de Arquitectos y se supone que el Municipio tiene el personal adecuado para supervisar; pero, además, nosotros hemos realizado la Ordenanza del Tribunal de Control de Fondos para la catástrofe, el cual se terminó de componer con dos contadores y un abogado, con la necesidad de que el integrante restante sea alguien con conocimiento de construcción y obras”. No obstante, dicho Tribunal nunca fue puesto en marcha.

Nueva denuncia

Zuccarelli fue determinante al anticipar los próximos pasos legislativos: “Se radicó la denuncia y, por otro lado, estamos preparando una segunda denuncia de la cual no queremos adelantar mucho por cuestiones lógicas, pero está vinculada con la no puesta en marcha de algunas Ordenanzas que han salido del Concejo y que tienen que ver con este control. Básicamente, la denuncia tiene que ver con este Tribunal que no se conformó y que es el encargado del control. El Concejo legisla y a su vez tiene poder de contralor, pero se nos hizo muy difícil porque desde el día uno de esta gestión se nos invisibilizó, como así también a nuestros pedidos de informe. Ello, incluso jactándose de que ‘el Legislativo no puede controlar al Ejecutivo’”.

A “precio dólar”

Consultada sobre presuntos sobreprecios en la compra de insumos para los damnificados, la edil apuntó que “por lo que hemos visto en las resoluciones de compras y demás, hay cuestiones muy raras que determinará la Justicia” y añadió que “se ha gastado $3.500.000 en la compra de 105 inodoros con mochila, lo que da un valor de aproximadamente $33.000 por inodoro, cuando en realidad uno puede ver en distintos lugares de Internet donde se consiguen juegos completos de sanitario por $25.000; y eso nos da una pauta de que algo se ha hecho mal”.

“Se han presupuestado algunos elementos y materiales y sin embargo se han comprado en otros lugares más caros”, puntualizó. Uno de los ejemplos fue una estufa a leña que comúnmente se consigue a poco más de $16.000, por la cual se abonó aproximadamente $50.000, “según las resoluciones del Ejecutivo”, reconoció.