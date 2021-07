Evalúan que solo los vacunados ingresen a bares y restaurantes

Tras conocerse que en Francia se requerirán pases especiales de Covid-19 para ingresar, por ejemplo, a bares, restaurantes, centros comerciales o transportes; el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que la gestión de Axel Kicillof “evalúa” también dicha posibilidad. Sin embargo, destacó que no existe falta de voluntad entre los bonaerenses para acceder a la vacunación, como sí ocurre en el país que gobierna Emmanuel Macron.

“Es una posibilidad, la estamos estudiando. Hoy la normativa nacional, el DNU, no lo habilita, y está vigente hasta el 6 de agosto. Lo estamos estudiando como posibilidad, me parece una buena medida, una medida inteligente”, dijo Bianco en declaraciones a Futuröck.

No obstante, el líder de los ministros provinciales reparó: “Apunta a un problema que no estamos teniendo de manera masiva en la Provincia, que es que en Francia los jóvenes no se querían vacunar. Es una medida que se enfoca a ese público. Cuando les ponés una obligación de vacunarse para los lugares que les gustan, como bares, restaurantes o recitales, se van a terminar vacunado”.

La disposición sería similar a la que tomó Macron, quien luego de comprobar la alta cifra de franceses que no querían darse en pinchazo dispuso, en dos fases (21 de julio y principios de agosto), la generalización del “pase sanitario” para ingresar a los lugares públicos (bares, restaurantes, cines, teatros, centros comerciales, trenes aviones) así como la obligación de vacunarse para el personal hospitalario y para quienes están en contacto con personas frágiles. Como la vacuna no es obligatoria, muchos franceses optaron por no dársela, poniendo en juego no sólo su propia vida, sino la de la sociedad toda.

“Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Ésta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”, señaló el presidente francés en un mensaje dirigido a los grupos anti-vacunas que generó una fuerte repercusión.

El caso francés

El Gobierno francés acelera el reforzamiento de las restricciones anticovid con la presentación este lunes de un proyecto de ley que hará necesario el certificado sanitario para actos corrientes de vida social, mientras descalifica las manifestaciones y las acciones de protesta en su contra.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, confirmó en una entrevista a la emisora France Info que «se cumplirán los plazos» anunciados la semana pasada por el presidente, Emmanuel Macron, de forma que desde este miércoles habrá que presentar el certificado sanitario para ir al cine, al teatro, a un museo o a cualquier evento con más de 50 espectadores.

Además, una vez aprobado el proyecto de ley –que se va a tramitar en el Parlamento esta semana por el procedimiento de urgencia– desde comienzos de agosto se extenderá la exigencia del certificado sanitario al transporte público de largo recorrido, a grandes centros comerciales e incluso a bares y restaurantes.

Eso, y la obligatoriedad de la vacunación desde el 15 de septiembre para sanitarios y profesionales en contacto con personas vulnerables, se justifica, según Attal, porque la tasa de incidencia en Francia es «estratosférica», porque el número de casos se ha duplicado en una semana y porque la variante delta «es mucho más contagiosa».

Italia prepara un Pase Verde

El Gobierno italiano prepara un «pase verde» para personas vacunadas contra el coronavirus que será obligatorio para tomar trenes y vuelos internos, y asistir a conciertos y estadios pero no para bares y restaurantes, informa el diario Corriere Della Sera. Ante el avance de la denominada variante Delta de coronavirus y luego de iniciativas similares en países como Francia, Italia prepara un «pase verde para estadios, conciertos, discotecas, trenes y vuelos» que será lanzado la semana próxima «por decreto», y que dejaría afuera de la obligatoriedad al sector gastronómico, agrega el matutino en base a fuentes de Gobierno.

La ministra de Asuntos Regionales de Italia, Maria Stella Gelmini, se mostró a favorable a una «vía italiana para el uso extendido del pase verde», menos rígida que la versión francesa utilizada también para bares y restaurantes.

EE.UU e Israel

En Estados Unidos, que tiene el 48% de la población inmunizada, hubo un aumento del 135% de los casos de Delta en las últimas dos semanas. En Israel, que tiene a la mayor parte de sus ciudadanos inoculados, el incremento de casos graves de coronavirus llevó a la reinstauración de los barbijos a fines de junio y, este domingo, a la inminente re-introducción del pase verde, un certificado de vacunación y de recuperados de la covid que funciona como carnet para el ingreso a bares, restaurantes y otros negocios. La misma cautela se verifica en países de la Unión Europea como Alemania o en regiones españolas como Cataluña.

Y por casa…

Esta tarde, el gobernador Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa para explicar cómo avanza el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. La mayor expectativa está puesta en cuándo se habilitará la inmunización de los menores de edad. El gobierno nacional espera que los Estados Unidos habiliten la vacuna de Moderna para ese grupo etario. La Argentina cuenta con 3.5 millones de dosis de ese laboratorio que fueron donadas por la administración de Joe Biden y espera un aval internacional para utilizarlas en adolescentes y niños, principalmente a los que tienen comorbilidades.

La Argentina superará este lunes las 37 millones de vacunas contra el coronavirus, cuando a lo largo de la jornada aterricen en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza dos aviones provenientes de México y de China que traerán, respectivamente, más de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca y un cargamento de las que son producidas por Sinopharm.

La llegada del primero de estos dos lotes había sido confirmada la semana pasada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, desde Londres, donde mantuvo reuniones de intercambio de experiencias con funcionarios y laboratorios británicos. La funcionaria aterrizará esta tarde y brindará una conferencia de prensa. En tanto, las vacunas de Sinopharm arribarán a bordo de un Airbus 330-200, matrícula LV-GHQ, de Aerolíneas Argentinas que despegó en busca de este cargamento a las 13.04 del sábado pasado, realizó una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta, y su regreso se encuentra programado para las 19.10 de este mismo lunes, bajo el número de operación AR1087.