Estudiantes de la UdC tendrán prácticas en el Ministerio de Desarrollo Social de Chubut

Con el propósito de trabajar en forma conjunta con la Universidad del Chubut (UDC) para la realización de prácticas profesionales, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Mirta Simone, firmó un convenio de cooperación técnica y fortalecimiento con la rectora de la institución académica, Graciela Di Perna. El mismo prevé que los alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico realicen prácticas en el Hogar de Niños dependiente del área provincial.

De ese modo, enmarcado en las Leyes de Salud Mental y de Regulación del Acompañamiento Terapéutico y atento a la necesidad de trabajar en pos del desarrollo de los sistemas de salud y contención, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia facilitará los dispositivos que funcionan bajo su órbita a los estudiantes de la Tecnicatura, proporcionando así la incorporación de habilidades específicas y mejorando la capacidad de respuesta ante las diferentes realidades.

Las prácticas comunitarias, institucionales y de acompañamiento individual se desarrollarán a través de la realización de actividades programadas de los estudiantes en los diferentes servicios y centros dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, acompañados por un docente tutor designado por la Universidad del Chubut, quien supervisará académica y pedagógicamente e impartirá las instrucciones correspondientes.

De ese modo, se busca la integración y contrastación de los saberes del resto de las áreas de formación con el objetivo de lograr una articulación teórico-práctica a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo, promoviendo el acercamiento supervisado de los estudiantes a encuadres laborales reales.

Dichas prácticas involucran los ámbitos institucionales sanitarios, educativos, de organizaciones de la sociedad civil y del abordaje de la niñez, la adolescencia y la familia con foco en los procesos institucionales, grupales y familiares; como así también el acompañamiento individual y de equipos interdisciplinarios de los ámbitos institucionales.

Políticas públicas

Al respecto de la firma del convenio, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Mirta Simone afirmó que “es un paso importante en las políticas públicas que hacen a la niñez y a la adolescencia, porque la Universidad Provincial está formando recurso humano y la articulación horizontal entre las instituciones es lo que permite que los dispositivos residenciales de cuidado no queden funcionando aislados, sino que esta apertura hacia el resto de las instituciones hace que la comunidad se integre y se apropie de estos espacios, que son de y para todos”.

Asimismo, puntualizó que “en el caso particular del Hogar de Niños, que es donde está prevista la primera etapa de prácticas profesionales de este convenio, creemos que el aporte de una mirada profesional externa nutre y ayuda a mejorar en el transcurrir de la cotidianeidad, lo que no sólo se traduce en una mejor calidad de vida para los niños, sino que supone además integración y crecimiento profesional para los alumnos y para quienes se encuentran trabajando actualmente”.

Cooperación y fortalecimiento

Por su parte la directora provincial de Instituciones, Yanina Castillo detalló que “la implementación de este convenio de cooperación y fortalecimiento ya está en actividad y comenzó en el Hogar de Niños, pero a posteriori se irán sumando instituciones como los Hogares de Ancianos y de Adolescentes, entre otras, teniendo en cuenta que la formación del recurso humano aporta y enriquece a las instituciones propias, pero tiene también un gran impacto directo en la comunidad porque acerca a los actores principales en un trabajo conjunto de formación y cooperación mutua”.

En tanto que, la rectora de la UDC, Graciela Di Perna, aseveró que “este acuerdo es una herramienta muy importante para que los alumnos de la carrera puedan tener un contacto directo con la realidad y con las necesidades territoriales”.

“Si bien en la actualidad se vienen llevando adelante prácticas en diferentes instituciones, ampliar las oportunidades de formación siempre es enriquecedor y fortalece a ambas instituciones”, recalcó.