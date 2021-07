En un polémico y caldeado partido, Boca fue eliminado en Brasil

Culminó la participación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2021, tras hacer en definición por penales ante Atlético Mineiro, en un cotejo de trámite polémico ya que nuevamente ante fallos inéditos del VAR, le anularon un nuevo tanto al conjunto argentino.

Al igualar en 0 nuevamente, Mineiro clasificó en Belo Horizonte desde el punto del penal. Tras el partido y en zona de vestuarios, se dieron fuertes incidentes que terminaron en futbolistas “Xeneizes” denunciados, con más de once horas en un micro para no romper la burbuja, yendo a la dependencia policial. Esta tarde, al arribar a nuestro país, el plantel fue informado que por disposición del Ministerio de Salud de la Nación, deben aislarse por siete días.

Nuevamente el VAR anuló acciones para Boca y perdió por penales

En el cotejo de Vuelta por la serie de Octavos de Final entre Atlético Mineiro y Boca Juniors por la Copa Libertadores 2021, el equipo argentino quedó eliminado de la competencia internacional desde la definición por punto del penal tras igualar en 0.

En un partido de tramite disputado, polémico desde los fallos arbitrales en el que nuevamente el árbitro designado (Ostojich) anuló un tanto del “Xeneize” marcado por Weigandt que a instancias del VAR, nuevamente se invalidó la ventaja de los argentinos.

El Atlético Mineiro se clasificó a cuartos de final al vencer en penales 3-1 a Boca Juniors en Belo Horizonte. En la tanda de penales, el portero local Everson se transformó en el héroe de la clasificación del ‘Galo’ al atajar los penales de Sebastián Villa y Esteban Rolón y convertir el quinto y decisivo tanto de su equipo.

Solo Marcos Rojo pudo anotar para Boca, mientras que para el local también lo hicieron el argentino Nacho Fernández y el paraguayo Junior Alonso. El veterano atacante Hulk y Hyoran fallaros sus disparos en el equipo brasileño.

Ahora, el Mineiro, considerado a prior el mejor de la competencia, espera en cuartos de final por el vencedor de la llave entre River Plate y Argentinos Juniors, que se decidirá el miércoles en la tarde – noche.

Los incidentes

En tanto, tras el partido se dieron varios incidentes entre jugadores boquenses para con protagonistas del Mineiro, como ser dirigentes del conjunto brasileño, que “cargaron” a los argentinos y eso desató el enojo.

Golpes de puño, lanzamiento de objetivos como vallas, bebederos entre otras cosas llevaron a que ante esta situación, el equipo argentino fuera hacia la dependencia policial más cercana a realizar la denuncia. Este procedimiento, les llevó más de once horas, las cuales transitaron en un micro para no romper “la burbuja”.

Sin embargo, el plantel boquense, según consideración de parte del Ministerio de Salud de la Nación, deberá cumplir siete días de aislamiento, ya que según el máximo ente de la salud argentina, la delegación incumplió “la burbuja”.

De esta forma, de cara a la próxima fecha del Torneo de la Liga Profesional, los argentinos se perderán los próximos encuentros, no solo ante Banfield sino también ante San Lorenzo, ya que la LPF no suspenderá los cotejos, dándosele los partidos por perdidos.

El comunicado de Boca

La institución liderada por Jorge Amor Ameal, público este miércoles en la tarde, un comunicado al respecto de lo sucedido en Brasil: “el Club Atlético Boca Juniors, institución de 116 años de historia, sufrió en esta serie de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro dos fallos inexplicables anulando goles lícitos que destruyeron el espíritu deportivo del torneo más prestigioso del continente. Hoy nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR», manifiesta la nota.

Luego, indica que «lo acontecido marca un hecho sin precedentes», en referencia a que el Xeneize marcó goles en ambos partidos, siendo anulados los dos, en la misma línea en lo que declaró Juan Román Riquelme anoche.

«Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental», disparan. A su vez, el club azul y oro apunta contra el presidente de Atlético Mineiro, quien «se fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días».

Por último, el club manifiesta que la delegación fue damnificada, teniendo que estar «demorados por más de 12 horas en situaciones lamentables con el fin de no romper la burbuja sanitaria». «Una vez más hemos sido perjudicados por decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo y mucho con el manejo arbitrario de una competición que no lo merece», cerró la nota.

Por su parte, el club brasileño también se expresó con un parte de prensa en el que se aseguran, en otras cuestiones que “los incidentes fueron responsabilidad de Boca”, agregándose que “solicitan a CONMEBOL castigos fuertes a Boca”, como así también suman que el presidente del Mineiro pagó la fianza para que Boca pudiera salir porque la delegación de Boca no tenía efectivo.