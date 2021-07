En Caleta Olivia hubo 180 abortos legales en seis meses

Desde el Consultorio de Salud Sexual Integral del Hospital Zonal de Caleta Olivia informaron que desde que la Ley n° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigencia el pasado 24 de enero, se han acompañado más de 180 casos en la ciudad, sin ninguna muerte materna.

La Dra. Mariana Fernández Azpiroz, quien integra el Consultorio de Salud Sexual Integral junto a la Dra. Heim, explicó que “estamos trabajando en este consultorio que busca, por un lado, abrir el espacio de escucha a estas diversidades, minorías, pacientes que no tenían un espacio en la atención de la salud. Por otro lado, hacemos educación sexual, consejería de anticoncepción, y trabajamos en identidades trans. Entonces la idea es acompañar a las personas que tienen consultas al respecto”.

Otra de las cosas que destacó, es que desde el consultorio, se hace un acompañamiento integral en interrupciones voluntarias de embarazo. “Trabajamos con una comunidad de 80 mil personas y con el área de influencia de zona norte. En estos seis meses de trabajo hemos podido hacer la estadística y hemos acompañado más de 180 interrupciones voluntarias del embarazo de acá de Caleta Olivia, con cero muertes maternas. Nuestro acompañamiento es integral, por eso es importante que puedan acercarse a realizar una consulta. Es muy importante trabajar sobre la temática, y es un camino con muchas polémicas al respecto, pero se trata de respetar las decisiones y los cuerpos ajenos”, indicó la doctora.

Por último, destacó la importancia de la atención de la salud sexual e invitó a otros profesionales a que se puedan sumar al espacio. “Este es un consultorio que el año pasado no pudo tener continuidad, porque estuvimos trabajando en Covid-19, pero este año decidimos que esto tiene que ser una prioridad. El hecho del confinamiento ha aumentado los embarazos no intencionales, se ha incrementado la violencia familiar y sexual”, expresó.

Fuente: Voces y Apuntes