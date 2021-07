El lunes comienza el juicio contra la ex ministra Leticia Huichaqueo

La próxima semana comienza el juicio por la causa “Royal Canin” y a principio de agosto por los sobreprecios y contrataciones directas durante la “Emergencia Climática”. Pero además quedan pendientes una docena de causas por corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

La denominada causa “Royal Canin” comenzará a ser juzgada este lunes desde las 8. Hay cuatro acusados, entre ellos la ex ministra Leticia Huichaqueo, y se les reprocha el haber vendido para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a Casa del Chubut durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia en 2017.

Los cuatro acusados por “peculado en concurso con falsificación de documentos públicos” son la exministra de Familia Leticia Huichaqueo; el ex subsecretario de Promoción Social Marcelo Suarez; Juan Carlos Gómez (era pareja de Huichaqueo) y la ex titular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson, Micaela Cordero. La causa la lleva el fiscal Héctor Iturrioz y el Tribunal está integrando por Mónica García (Comodoro Rivadavia), Martín O Connor (Esquel) y Cesar Zarategui (Trelew).

El Código Penal reprime en su artículo 261 con prisión de dos a diez años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración o custodia le han sido confiados por razón de su cargo.

Otra causa

Una semana más tarde, el próximo lunes 2 de agosto, está previsto el inicio del juicio oral y público en la causa conocida como “Emergencia Climática”, que juzgará sobreprecios y contrataciones directas durante el temporal que atravesó la provincia en marzo de 2017. Pero además hay una docena de causas por corrupción que involucran a ex funcionarios provinciales que se encuentran en etapa de investigación o que ya fueron elevados a juicio y esperan fecha de debate. En la lista de los pendientes aparecen la causa de Lotería, Servicios Públicos, “Royal Canin”, “Ñoquis Calientes” y causas por presuntos enriquecimientos ilícitos, donde incluso se encuentra investigada la familia del exgobernador Mario das Neves.