«El DNU no compromete las regalías de las provincias», afirmó la diputada Martínez de Neuquén

La diputada provincial por el Frente de Todos en Neuquén, Soledad Martínez, se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno Nacional, el cual generó polémica en las provincias que perciben regalías hidrocarburíferas, ofrecidas como garantía para las operaciones de compras de vacunas Pfizer, Moderna y Janssen.

En diálogo con AzM Radio, Martínez sostuvo que «seguimos muy de cerca el tema y por supuesto celebramos y hemos acompañado al Gobierno Nacional en la campaña de vacunación y la compra de dosis» y advirtió que «en Neuquén no se ha dado ningún debate porque entiendo, y ha quedado claro, que el DNU no implica ni compromete las regalías que corresponden a la provincia, sino aquellas acreencias que Nación tiene; no podría, el Gobierno Nacional, comprometer recursos que son propiedad de otras provincias, esa es una discusión saldada hace relativamente corto tiempo».