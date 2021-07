Docentes piden una recomposición salarial del 50%

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) declaró un paro 48 horas para el lunes y martes de la semana que viene en reclamo de un incremento salarial. «El 8 de julio tuvimos la reunión con la seis regionales y por mayoría de mandatos se definió que, al no ser convocados a paritarias y no haber avance en lo salarial, vamos a una medida de fuerza por 48 horas para el lunes 26 y el martes 27. En principio no tenemos novedades de convocatoria, así que sigue en pie la medida», dijo Marcela Capón, secretaria Adjunta de ATECh.

Infraestructura

El tema infraestructura escolar también será motivo de conversación en una futura reunión y en ese sentido, la dirigente gremial expresó que «va avanzando muy lento, la verdad que desde que el Ministerio de Infraestructura lo tomó se ha modificado, pero hay lugares y escuelas que no van a poder empezar, así que queremos sentarnos con gente de Infraestructura para cruzar los relevamientos nuestros con los de ellos. Hay obras que no han empezado, otras que sí y que hay que terminar».

Congelados

A la hora de hablar de números, Capón explicó que el pedido docente «es compensar la inflación, así que hablamos de un 50 por ciento aproximadamente. Vamos a ver también que propuesta tienen, pero es necesaria una recomposición salarial después de 19 meses de congelamiento. El último aumento que tuvimos fue en los haberes de enero del 2020 y que los cobramos en marzo».