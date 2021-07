Con ocupación total de pasajeros llegó el primer vuelo de Aerolíneas a Madryn

Este jueves llegó el primer vuelo AR 1854 de Aerolíneas Argentinas al Aeropuerto “El Tehuelche” de Puerto Madryn, dejando así inaugurada una nueva ruta aérea. El Embraer 190 de Austral arribó proveniente del Aeroparque Internacional Jorge Newbery con una ocupación total de pasajeros respetando los protocolos correspondientes. El vuelo de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Puerto Madryn tendrá dos frecuencias semanales los jueves y domingos. La aeronave recibió el habitual bautismo por parte de los Bomberos Voluntarios y la recepción estuvo a cargo de autoridades provinciales y municipales.

Las frecuencias

Los jueves, el mismo saldrá desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 6:40 y llegará a “El Tehuelche” a las 8:50. En tanto, la conexión Puerto Madryn – Buenos Aires será el mismo día con horario de salida desde el Golfo Nuevo a las 9:50 y llegada a Aeroparque a las 11:45.

En la frecuencia de los domingos, el vuelo saldrá desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 16 y llegará a Puerto Madryn a las 18:10; mientras que la salida hacia Capital Federal será el mismo día a las 19:10 y llegará a Aeroparque a las 21:05.

La recepción

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibieron el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas entre nuestra ciudad y Buenos Aires, siendo la inauguración de la ruta que nunca se había desarrollado. En este sentido, el Jefe Comunal anunció que ahora se llevarán a cabo las gestiones correspondientes para concretar la ampliación del aeropuerto “El Tehuelche”, al mismo tiempo que puso en valor la predisposición y el compromiso del presidente de la compañía estatal, Pablo Ceriani.

En dicha oportunidad, también estuvieron presentes el ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García; la viceintendenta Noelia Corvalán; el secretario de Turismo de Madryn, Marcos Grosso; la diputada provincial Xenia Gabella; la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, Leticia Benítez, y el gerente local de Aerolíneas Argentinas, Fernando Hernández.

Con la capacidad máxima ocupada de pasajeros, arribó esta mañana el Vuelo AR1854 de Aerolíneas Argentinas, que recibió la bienvenida tradicional en la pista del aeropuerto local.

Anhelo histórico

Al respecto, el Jefe Comunal dijo: “Hoy es un día que todos los madrynenses soñamos durante muchísimos años. Estamos viviendo un hecho histórico, Aerolíneas Argentinas llegó por primera vez a Puerto Madryn. Esto se debe a las incansables gestiones que se realizaron desde que Ricardo (Sastre) era Intendente”.

Asimismo, manifestó: “Hicimos muchos intentos que no se pudieron concretar, pero siempre tuvimos como objetivo cumplir esta promesa que habíamos hecho. Es para destacar la predisposición que tuvo desde el primer día el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, a quien le agradezco por abrirnos las puertas”.

“Todavía no tomamos dimensión de lo que esto significa para nuestra ciudad, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Trabajaremos para que lleguen nuevas líneas aéreas y para la ampliación del aeropuerto local”, agregó el Intendente.

Beneficio para los pasajeros

Luego del “bautismo” con el que se recibió al avión, gracias al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, acto simbólico y tradicional en el que camiones hidrantes arrojaron sendos chorros de agua a la nave que acababa de aterrizar, el avión estacionó. Luego, los pasajeros descendieron para ser sorprendidos en el hall del aeropuerto con regalos como avistajes de ballenas gratuitos, productos locales.

A través de la Administración Península Valdés se liberaron los ingresos al área y se contó con la colaboración de las empresas “Peke Sosa” e integrantes de la Cámara Patagónica de Avistaje de Ballenas y Fauna Marina quienes brindaron los lugares sin cargo para los pasajeros del vuelo inicial.

La tradición e historia de la ciudad también estuvieron presentes en los regalos ya que se entregaron porciones de torta negra galesa, producidos por “Rose TeisenDdu”, emprendimiento de Puerto Madryn.