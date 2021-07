Chapino, el joven peón rural que busca trabajo, será padre por segunda vez

El trabajador rural Sebastián Chapino, de 19 años, relató parte de la historia que lo llevó a pedir trabajo a través de las redes sociales, y la reacción no tardó en llegar. A poco tiempo de convertirse en padre por segunda vez, repasó algunos de los momentos que debió atravesar hasta arribar desde Paso de Indios hasta Comodoro Rivadavia.

En diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, contó acerca de los múltiples llamados que recibió esta semana tras la publicación de su historia de vida en El Diario.

“Lucharla” desde pequeño

«Empecé con las redes sociales y pedí permiso en algunos grupos, porque necesitaba trabajo”, dijo y recordó que “desde chico, a los 5 años me mandaron al internado de Gobernador Costa junto a mi hermano y la luchábamos porque pasábamos varios meses encerrados y nuestros padres no nos iban a visitar porque trabajaban en el campo; a veces, nos daban poca plata y teníamos que salir a hacer alguna changa los fines de semana, como limpiar patios, hachar leña, para comprar ropa o cosas para la escuela”.

Accidentado

“En una estancia tuve un accidente con el caballo mientras corría vacas, me estropeé y me lastimé la rodilla, por eso vine a parar a Comodoro Rivadavia”, contó el trabajador rural, quien admitió que “estuve trabajando un mes así, le decía al patrón que me dolía la pierna pero trabajaba igual porque había entrado hacía poco, me estaban probando y le quería demostrar al patrón que era bueno para trabajar; él pensaba que no quería, pero le demostré que podía», relató Chapino.

“Se hace difícil”

“Necesito un trabajo fijo, voy a ser padre por segunda vez, tengo una nena y siempre tengo que estar enviándole plata, por eso estar sin trabajo se hace muy difícil”, apuntó el peón rural, sumando a ello que “en el campo se hacer de todo; ando de puestero y trabajo con vacas y ovejas, cuidándolas; también me dediqué mucho al tema de los pumas, chanchos y zorros que hacen mucho daño a los campos que tienen muchos animales”.

Código para insertar en YouTube: GX9pzWWYdM4