Caso Tripaiñan: dictaron la absolución para los tres imputados

El tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y Marcelo Nieto Di Biase absolvió a Alexis Maximiliano Schmidt, Esteban Gabriel Bordón y Héctor Enrique Villamayor de las imputaciones en su contra como coautores del homicidio de Cristian Tripaiñan. En el veredicto que se dio a conocer este mediodía en el edificio de tribunales de Trelew, los magistrados afirmaron que la materialidad del crimen no fue discutida por ninguna de las partes y se encuentra acreditada.

Sin identificarlos

Los magistrados señalan que, si bien se acusó a los tres imputados como coautores del hecho, “de acuerdo a la prueba producida en el debate, se desprende que los testigos propuestos por la Fiscalía han referido al hecho indicando haber escuchado insultos, gritos, golpes y peleas, frenada de moto y auto más ninguno pudo identificar ni individualizar a los autores”.

Para los jueces, la acusación sobre la autoría por parte de la fiscalía “recae solo a partir de la declaración de las hermanas Molina”, pareja y cuñada de la víctima, en tanto que el resto de las personas no han podido afirmar que los imputados fueron los que participaron del hecho.

Por otra parte, se afirma que “las distintas pericias efectuadas poco aportan para dar luz respecto a la autoría” y expresan que los elementos secuestrados en la casa de Villamayor no presentan el perfil genético de la víctima, “pero más aún, tampoco resultan concluyentes las pericias scopométrica respecto de la utilización de ese calzado que dejara la huella en el lugar del hecho ni la autopsia al indicar la correspondencia de la nudillera para con las lesiones provocadas en la víctima”.

La moto

Respecto a los rastros de Bordón en una moto, “ningún testigo ha reconocido que esa sea la moto que condujera Tripaiñan esa noche, la que por otro lado, fue hallada en la vía pública, alejada del lugar donde ocurrieron los hechos; pero aun así, resulta lógico el razonamiento de la defensa que la impronta de Bordón pudo estar presente en razón del altercado que existió la tarde anterior entre éste y Cristian Tripaiñan, siendo claro Joel Hernández, al referir que Bordón tomó la moto y la arrojó, por cuanto impedía el paso del vehículo en el que se desplazaban con éste último”.

Deficiente investigación

En su resolución, los jueces mencionan que “habiendo presenciado todo el penoso juicio acerca del homicidio de su hijo, la propia madre y con visible dolor exclamó que ella no tiene más a su hijo”, por lo que pidió que se hiciera justicia; “Sin embargo, lejos de ello, nos vemos impedido de brindar una respuesta no solo a la Sra. Raquel Torres, sino a la sociedad entera, frente a tan terrible hecho delictual, que por una deficiente investigación fiscal quedará impune, por cuanto no fue posible sostener tan gravosa imputación con los elementos presentados”.

Así, el tribunal resolvió “absolver a Alexis Maximiliano Schmidt, alias “Ale”; Esteban Gabriel Bordón y Héctor Enrique Villamayor por el hecho del que fueran imputados”.