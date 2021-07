Caminoa deslizó que la UCR podría ir con «lista de unidad» para una categoría

La presidenta de la UCR Chubut, Jacqueline Caminoa, confirmó que el escenario dentro de Juntos por el Cambio se encamina a una interna partidaria, considerando las postulaciones de los diputados Gustavo Menna, Ignacio Torres y, ahora, Mario Cimadevilla.

Buscando consenso

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «podríamos pensar en armar una lista de unidad, al menos en diputados, ya que hoy para los radicales ese sería el lugar que debemos mantener o tratar de mantener, siendo la banca que ponemos en juego» y planteó que «si logramos consensuar algunos temas, probablemente podemos charlar para que se compita en una categoría».

Se reúne la mesa política

«Hasta ahora, yo vengo muy cauta porque soy presidenta de la UCR, y por supuesto que si decido competir no tengo mucho tiempo más ya que las dos cosas no se pueden hacer», apuntó la dirigente del radicalismo, sumando a ello que «en estos días, seguramente se juntará la mesa política para ver cómo se arma este acuerdo para presentar en la Justicia Electoral».

Pretensiones

Consultada sobre la posibilidad de que la lista de candidatos a senadores sea encabezada por Ana Clara Romero, Caminoa expuso que «todavía no está claro» y reflexionó que «las pretensiones por el senado son varias, creo que podría ser pero no estoy segura».

En cuanto a la negociación con el PRO, la dirigente de la UCR precisó: «En caso de que Ana Clara encabezara, yo no sé bien si Nacho Torres querría competir por ese lugar. También está Mario Cimadevilla y no me quisiera meter en otros partidos, por eso prefiero llamarme a silencio».