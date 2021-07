Brown recibe al “Tricolor” de Adrogué

Esta tarde de sábado, desde las 15 horas, Guillermo Brown iniciará la segunda rueda del Torneo de Primera Nacional, cuando por la 18° Fecha, reciba a Brown de Adrogué.

El Estadio “Raúl Conti” será el escenario del cotejo que tendrá como juez principal a Luis Lobo Medina. Mientras “la Banda” ya confirmó el regreso de Martin Rolle, la llegada de Iván Arbello y la vuelta de Sergio “Pampu” González, se daría la salida de Lautaro Parisi que sería pretendido por otro club de la categoría.

Este sábado juega “la Banda”

El Torneo de Primera Nacional comienza este fin de semana su segunda rueda, con la 18° Fecha del certamen y que tendrá a Guillermo Brown jugando como local en el Estadio “Raúl Conti”, de su par de Brown de Adrogué.

El cotejo se jugará desde las 15 horas, contando con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Como asistentes, estarán Ramiro Cabrera y Víctor Rojas Aguirre, siendo el Cuarto árbitro Fernando Marcos.

Para este partido, los brownianos ya siente la incomodidad de comenzar a sumar de a tres puntos como anfitrión, ya que la única victoria lograda en casa, fue fechas atrás ante Ferrocarril Oeste y en las siguientes presentaciones, con mejora futbolística en el medio, se dio triunfo como visitante ante Independiente Rivadavia, siendo restantes caídas o empates.

En cuanto al equipo, para este encuentro, el DT Nicolás Vazzoler finalmente contará con Tobías Albarracín, quien fue expulsado ante All Boys per que no deberá cumplir fecha de suspensión.

Vale destacar que Brown cayó el pasado sábado en su visita al barrio de Floresta, perdiendo por 3 a 0; mientras que los dirigidos por Pablo Vicó, también vienen de perder en si juego como visitante ante Atlético Rafaela.

¿Habrá más bajas?

Mientras Brown confirmó esta semana la llegada de un nuevo refuerzo, como es el caso de Iván Arbello, tras conocerse la vuelta de Martín Rolle, “la Banda” sufriría una nueva baja, como sería la del delantero Lautaro Parisi.

Al parecer, Instituto de Córdoba estaría interesado en contar con los servicios del atacante pampeano.

En tanto, otro regreso que se dará a la institución browniana, será el de Sergio “Pampu” González, delantero que registró su paso en la Temporada 2017 y que viene de jugar en el futbol de Grecia.

Fútbol – Torneo Primera Nacional

Fecha 18 – Zona B

Jugaban anoche al cierre de esta edición

Tristán Suárez – Almagro

Árbitro: Diego Ceballos

Sábado 24 de Julio

15.00 Gimnasia (Jujuy) – Santamarina

Árbitro: Nahuel Viñas

15.00 Guillermo Brown – Brown (Adrogué)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Ramiro Cabrera

Asistente 2: Víctor Rojas Aguirre

Cuarto árbitro: Fernando Marcos

15.10 Ferro – Güemes (SdE)

Árbitro: Jorge Broggi

15.30 Barracas Central – San Telmo

Árbitro: Mariano Negrete

15.30 Independiente (Mendoza) – Villa Dálmine

Árbitro: Carlos Córdoba

15.30 Atlético de Rafaela – San Martín (SJ)

Árbitro: Lucas Novelli

Domingo 25 de Julio

15.05 Deportivo Morón – All Boys

Árbitro: Pablo Giménez

15.30 Instituto – Defensores de Belgrano

Árbitro: Andrés Gariano