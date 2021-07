Bono para jubilados: anunciarán un pago extra de $5.000 para agosto

El Gobierno prevé anunciar este martes el pago de un bono de $5.000 para jubilados y pensionados para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. El anuncio será realizado por el presidente Alberto Fernández durante un acto en la localidad de Lomas de Zamora, a las 17, donde estará junto al gobernador Axel Kicillof.

Según confirmaron fuentes oficiales, ya está definido el monto del bono pero aun no trascendió si será solo para aquellos jubilados y pensionados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas o habrá alguna otra limitación.

Aunque aun no se conocen las cifras de Indec —el dato oficial se difundirá este jueves— se estima que la inflación del primer semestre del año podría ubicarse por encima del 25%. Por su parte, este año, luego de la sanción de la nueva Ley de Movilidad, se otorgaron dos incrementos trimestrales: 8,07% en el primer trimestre y 12,12% en el segundo trimestre del año.

El presidente Alberto Fernández había anticipado el lunes el pago del bono extraordinario. “A los adultos mayores es un deber moral cuidarlos mucho porque ellos llegan a esa edad después de haber trabajado y haber dedicado toda su vida a criar a sus hijos y lo que debemos darles es tranquilidad”, dijo durante el acto de lanzamiento del Programa Conectar Igualdad Ushuaia.

Este mes, la jubilación mínima pasó a ser de $23.064. En las semanas anteriores, varios funcionarios habían señalado que el objetivo del Gobierno es que las jubilaciones le ganen a la inflación. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero había asegurado que en 2021 los salarios y los haberes jubilatorios le van a ganar a los precios. “Nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real”, remarcó.

El bono que se anunciará esta tarde no va a ser el primero de 2021. En abril y mayo de este año se otorgaron dos bonos de $1.500 cada uno, para compensar el desfasaje entre las jubilaciones y los aumentos de precios. En este caso, fue para los que cobraron haberes de hasta $30.856. En marzo, cuando se aplicó por primera vez la nueva Ley de Movilidad, el aumento fue del 8,07% contra 11,33% que había sido la inflación entre octubre y diciembre de 2020.

Desde el Gobierno también recordaron las medidas que se tomaron en favor de los jubilados: como medicamentos gratuitos, que en promedio pueden representar unos $3.500 por adulto mayor, los bonos otorgados durante 2020 y 2021, y la devolución del 15% a las compras con débito que fue anunciada esta semana.

Además, a mediados del mes pasado, se definió la prórroga del reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito —que vencía a fines de junio— para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El mecanismo consiste en la devolución del 15% del monto total de los consumos realizados con la tarjeta de débito donde perciben la prestación. (Fuente: Infobae)