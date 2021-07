Atech ratificó el paro y el lunes no se reinician las clases en Chubut

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) ratificó este viernes que no se reinicia el ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno y confirmó el paro de 48 horas para lunes y martes.

El titular del sindicato Santiago Norman Goodman notificó a la Secretaría de Trabajo de Chubut que al no haberse convocado a una reunión paritaria para la tercera semana de julio, los mandatos escolares ratificaron la medida de fuerza anunciada semanas atrás, lo que representa el no reinicio de clases la semana que viene.

Entre los considerandos, argumentaron que la medida de fuerza surge por incumplimiento del acta firmada el pasado 21 de mayo donde el Gobierno Provincial expresó que se convocaría una mesa de negociación paritaria para la tercera semana de julio y que pese a que se reiteró el pedido de convocatoria, nunca fueron llamados.

«Reiteramos nuestros reclamos y exigimos: convocatoria a paritaria 2021 por recomposición salarial urgente. Rechazo a la cuotificación de haberes de activos y pasivos. Inversión real en infraestructura (relevamiento actualizado y plan de obras). No al ajuste en Educación, no al cierre de cursos y cargos horas cátedra. Aumento de partidas ordinarias y extraordinarias por Covid-19. Garantías de insumos para conectividad tanto para trabajadores como para estudiantes. Vacunación completa para todo el sector. Garantía de cobertura de transporte escolar y recorridos faltantes del mismo», detalla la Atech.