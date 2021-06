Zonificación minera en debate

El tratamiento del proyecto de ley 128, que promueve la zonificación minera, capitalizó gran parte de la reunión del PJ este martes en Comodoro Rivadavia. Según trascendió, la negativa de ciertos actores del partido respecto de aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, es que exigen una serie de modificaciones. Si bien el proyecto no ha sido tratado aun, cuenta con Despacho de Comisión, por lo cual se pide que vuelva a Comisión o incluso se envíe al Ejecutivo para que lo reformule. Al parecer, en la reunión que se había concretado el mes anterior en Trelew, ya se había expresado el requerimiento. Sin embargo, la ausencia de Ricardo Sastre en la reunión de este martes, no permitió indagar al respecto. El dato para reflexionar es que, de los actores presentes en la reunión de este martes, todos parecen tener alguna injerencia en la decisión que finalmente tomen los diputados. Después de todo, tanto el gremio de Camioneros, como Petroleros, tienen representantes en la Legislatura. Analizando los votos que hacen falta para que el proyecto se apruebe, y que hasta ahora no serían favorables, hay tres que están en la mesa de debate. Linares podría influenciar en el voto de Adriana Casanova, Nancy González en el de Mónica Saso, y Gustavo Mac Karthy en el de Belén Baskovc, no porque no tengan voz propia, sino porque efectivamente representan a un sector interno del PJ. Una vez más, la decisión de las mujeres será decisiva en un tema de profundo interés público. Por cierto, en la reunión de Comodoro Rivadavia, solo había una mujer entre una docena de varones. Ya es hora de que hagan mejor las cuentas.