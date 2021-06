Valentín Schankula analiza su actualidad en el Handball

El jugador comodorense Valentín Schankula, es jugador de Ferrocarril Oeste de Buenos Aires desde hace algunas temporadas.

El deportista, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, analizando y compartiendo su presente deportivo.

Recordando inicios y compartiendo su presente

El jugador Valentín Schankula contó cómo se dieron sus comienzos en el handball, contando que “fue a los 10-11 años. Comencé a jugar por una maña de mi mamá. Antes jugaba al fútbol en el Club Diadema y cuando sufrí una lesión muy fuerte que me lastimé mucho, me dijo que me busque otro deporte. Ella decidió handball, yo siendo pequeño lo único que hice fue obedecer obviamente”.

“Arranqué de muy chiquito jugando en Diadema, el club de mi barrio. Por cuestiones de la vida, el club se disolvió al poco tiempo y como mi hermano estaba en el Municipal Km 5; me fui a jugar ahí. Me desarrollé como jugador en varias categorías hasta que llegué a Sub 21, donde se me presentó la posibilidad de irme a jugar a Buenos Aires y actualmente estoy en el Club Ferrocarril Oeste”, repasó.

Schankula, al igual que la jugadora Luciana Codesal y tantos otros de la provincia, pertenecieron a un proyecto de la Confederación Argentina de Handball llamado “ProHand”, el cual busca desarrollar jugadores jóvenes en todo el país. “Paralelamente, en el 2013 tuve una concentración de un proyecto de la Confederación Argentina llamado ProHand, para buscar futuras potencias”.

Valentín ya estaba dentro del radar de los seleccionados juveniles y los entrenadores lo tuvieron en cuenta para varias concentraciones. Pero el momento llegaría en 2015 cuando es convocado por primera vez por el seleccionado de Cadetes para representar al país en el Panamericano en Paraguay, donde finalizan en el 2° puesto.

“Desde ahí y hasta el 2018 seguía jugando en Km 5 con los Torneos provinciales, a fines del 2017 tuve un llamado de la Selección Argentina Sub 21 y ahí si tuve la oportunidad de venir a jugar a Buenos Aires. Lo de la selección empezó a ser algo más habitual con concentraciones y entrenamientos; además venir a jugar a Ferro me vino de 10 porque era lo que buscaba a nivel deportivo: Tener más competencia, experiencia y un buen nivel como el que hay acá que me permita mejorar y ponerme a punto para el Panamericano Sub 21 que tenía por delante”, destacó con respecto a su presente y objetivos con el equipo nacional.

El jugador chubutense no solo integró el equipo subcampeón en el Panamericano del 2015, también consiguió el 1° puesto en el Panamericano Sub 21 realizado en Colombia en el 2018. Con este campeonato, el equipo nacional viajó a España en el 2019 a participar del Mundial. Sin embargo, estos logros Schankula tiene claro que esto fue un proceso, por eso cree que el puntapié inicial de todos estos logros fue haber estado en el Seleccionado chubutense.

“Un logro deportivo personal en primer lugar fue haber llegado a la selección del Chubut. En un primer momento yo solo pensaba en jugar y quedar en el equipo provincial lo veía como algo imposible. Ni hablar de ir más lejos, ni siquiera soñé con llegar a la Selección Argentina. Pero cuando se presentó la posibilidad, no lo dejé escapar, entrené más de lo que debería. Pero uno de los principales logros fue ese, haber representado a mi provincia”, valoró.

Al igual que la mayoría de los deportistas, el 2020 y la pandemia supuso un freno en la carrera deportiva del jugador. “El 2020 es un año que engañó a mucha gente. Comenzó muy normal como todo año, hasta ese momento vivía en la pensión de Ferro; en el verano conseguí mudarme a un departamento para manejarme un poco más independizado del club. Por un lado, tomé como algo positivo haberme mudado antes de la cuarentena, tenía un lugar propio; pero por el otro fue un bajón muy fuerte saber que se paraba todo. No solo el deporte, se pararon los estudios, el trabajo y saber que la gente la estaba pasando muy mal”, remarca.

Pero no todo fue negativo, el jugador explica que lo que sí pudo rescatar “es que me ayudó mucho a encontrarme conmigo mismo, a saber quién soy, a tener más decidido lo que busco. Son cosas que por ahí a una persona no planifica que suceda, pero en este tiempo de cuarentena que dio la pandemia fueron momentos que dio mucho qué pensar”, destacó.

Hoy, ante las restricciones en casi todo el país por la situación sanitaria, si bien los objetivos para el jugador no cambiaron del todo; también se enfoca en otras cuestiones como el estudio universitario: Actualmente está cursando el 2° año del profesorado de Educación Física en el Instituto N°2 Dickens.