Una sola cooperativa de Chubut firmó el convenio de deuda con Cammesa

El presidente de la Cooperativa de Trelew y titular de la Federación de Cooperativas de Chubut (FEChCoop), Fabricio Petrakosky, trazó un balance de la situación que atraviesan las entidades en el ámbito provincial durante el curso de este año.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «las cooperativas siguen funcionando de manera adecuada a pesar de la crisis, prestando los servicios públicos y esenciales a pesar de la pandemia» y advirtió que «con el tema de Cammesa, la deuda continúa».

Las cooperativas «no pueden ni abonar el corriente»

En tal sentido, Petrakosky manifestó: «Ha sido una buena noticia la Resolución 371, que contempla una quita de la deuda de hasta un 40% y que se pueda pagar en 5 años con un período de gracia de 6 meses, además de una tasa de interés al 50% de lo que aplica el mercado mayorista. Sin embargo, a pesar de ello, sigo sosteniendo que la deuda es impagable ya que las cooperativas ni pueden pagar el corriente mensual, por lo que menos se va a poder pagar la cuota de una deuda, que es lo que están pidiendo».

«Pagar la deuda está muy lejos»

Consultado sobre la posibilidad de que Cammesa condonara deudas, situación que fue analizada a principios del mes de mayo, el titular de la Cooperativa planteó que «se trata de esa condonación del 40% de la deuda, pero lo que la empresa pretende es que las cooperativas paguen el corriente mensual y eso está muy lejos».

La situación con Cammesa

Las cooperativas «no solamente prestan el servicio eléctrico sino otros que resultan deficitarios, como el de agua y cloacas; y como las tarifas que han aprobado los concejos deliberantes a lo largo del tiempo no fueron necesarias para cubrir los costos operativos, las entidades, en afán de prestar estos servicios básicos para la comunidad, se endeudaron con Cammesa para poder hacerlo», apuntó Petrakosky.

«Todas las cooperativas de Chubut hemos presentado la documentación requerida por Cammesa, pero hasta ahí llegamos. De allí a suscribir, ninguna ha firmado el convenio tripartito entre cooperativa, distribuidora y poder concedente, a excepción de la Cooperativa de Gaiman, que no tiene deuda y fue beneficiada con algunos créditos producto de no tener deuda con el mercado mayorista (de energía)», agregó.