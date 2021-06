Turismo en Chubut: Exigirán PCR a quienes arriben en avión o micro

En el marco de la apertura de la temporada de invierno en Chubut, este viernes se conocieron los requisitos para quienes ingresen a la provincia y también habló sobre la situación sanitaria general.

En diálogo con AzM Radio, el ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó que «vamos a incluir en el nuevo Decreto, considerando la prórroga que hará Nación (del DNU nacional), la parte de turismo ya que a nivel nacional todavía no está habilitado, para que pueda llevarse a cabo la actividad a nivel provincial, no creo que haya muchos más cambios».

Viajes en avión, micro y vehículo particular

Sobre esto último, detalló que a los turistas «se les pedirá tener actualizada la aplicación Cuid.Ar. y una obra social con cobertura en la provincia; a quienes no la tengan, se les exigirá el seguro Covid, y PCR negativo con máximo de 72 horas antes de la llegada a la provincia» y aclaró que «el PCR es necesario cuando se viaja en ámbitos cerrados durante mucho tiempo y donde no hay un grupo familiar; se pide en transporte terrestre de colectivos y en avión, no para vehículos particulares».

Circulan otros virus

El funcionario sostuvo que «en relación a las enfermedades respiratorias en particular, a diferencia del año pasado, este año tenemos circulación de otros virus respiratorios; en 2020, con la cuarentena y el aislamiento tuvimos cero circulación de influenza y otros virus que causan enfermedades de este tipo».

Banco de Drogas Oncológicas

«Con respecto a las enfermedades crónicas, se han reactivado los programas de cuidado para aquellas personas que las padecen, particularmente desde el Ministerio se avanzó mucho en cáncer; se protocolizaron las enfermedades oncológicas y tratamientos, se creó un Banco Provincial de Drogas Oncológicas para facilitar el acceso y que sea más rápido, se está trabajando también en el programa de diabetes para cambiar la recepción de insulina de los pacientes y, en lugar de aplicarla con una jeringa como es habitual, utilizar lapicero», apuntó el ministro, quien adelantó que también buscarán reforzar «las campañas de vacunación habituales, en virtud de la falta de concurrencia a los vacunatorios por efecto de la pandemia».

Más de 250.000 vacunados

En cuanto a la disponibilidad de vacunas en Chubut, Puratich precisó: «Esta semana llegaron muchas dosis al país y este sábado llegarán nuevas dosis a la provincia, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca, y hay una gran avidez y ansiedad por inmunizarse. Ojalá que esto quede como una costumbre para siempre. Lo máximo que hemos vacunado en una campaña fue con la antigripal de 2020, con 105.000 personas. Y si uno ve lo que ha sucedido con la campaña Covid, este año ya se superaron las 257.000 personas vacunadas, lo que implica que ha sido un aumento muy grande de la capacidad de vacunación. Y mientras sigan llegando las dosis, ello nos permitirá seguir avanzando en este sentido para salir lo antes posible de esta situación tan incómoda que estamos viviendo».