Trelew: Piden acatar las nuevas restricciones y «respetar las medidas de cuidado»

La Municipalidad de Trelew recordó que hasta el próximo lunes 7 de junio inclusive, rigen las medidas de restricción horaria para el sector comercial y la suspensión de actividades religiosas, culturales, educativas y deportivas.

Ante el aumento de casos de Covid-19 y la compleja situación que atraviesa el sistema sanitario local, con alta ocupación de las terapias intensivas, la coordinadora de Salud de la Municipalidad de Trelew, Cecilia Vera, hizo un llamado a la responsabilidad individual y social: “El panorama epidemiológico sigue siendo complejo. El viernes se confirmaron 85 nuevos casos en la ciudad, la terapia intensiva del Hospital Zonal está al 100% y el porcentaje de casos positivos que dan los testeos nos indican que el virus está circulando extensamente”, indicó.

Medidas preventivas

La funcionaria recordó a los vecinos la importancia de cumplir con las medidas de cuidado como “el uso de tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes y la necesidad de no compartir el mate o algún otro elemento de uso personal”.

Asimismo, explicó que cuando una persona comienza a tener síntomas compatibles con el Covid-19, puede concurrir a realizarse el testeo en el plan Detectar, que funciona en el Gimnasio Municipal N°2, ubicado en Moreno y Berwin, en los siguientes horarios: Lunes, miércoles y viernes el horario de atención es de 8.30 a 12.00; Martes y jueves de 14.00 a 16.00 y sábados de 10.00 a 12.00. “Es importante que no concurran al trabajo, ni se reúnan con amigos o realicen salidas hasta que no sepan si son positivos”, señaló.

Cumplir el aislamiento

Vera volvió a reiterar que “las personas que den positivo deben quedarse en el domicilio a cumplir el aislamiento, de la misma manera que los contactos estrechos, para poder cortar la cadena de transmisión”. Por último recomendó a los vecinos consultar periódicamente el sitio //www.salud.trelew.gov.ar/vacunate/, dispuesto por el Municipio para verificar los turnos asignados para la vacunación.

Medidas vigentes

Los comercios podrán abrir sus puertas entre las 6.00 y las 19.00. Quedan exceptuados los negocios de cercanía como mercados de barrio y almacenes, que podrán funcionar hasta las 23.00, y los esenciales: farmacias, estaciones de servicio, veterinarias y kioscos, sin restricción horaria.

Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6.00 y las 0.00 con reserva previa, incluyendo aquellos que funcionen en shoppings o centros comerciales.

Quedan suspendidos los deportes colectivos e individuales de contacto, las actividades religiosas, culturales, educativas. Se suspende también el funcionamiento de casinos y salas de juego.

El transporte urbano de pasajeros funcionará de manera normal hasta las 20 y sin restricción horaria para los trabajadores esenciales.