Trelew: piden 9 meses de prisión para una mujer por “maltrato animal”

En forma virtual se desarrolló la jornada de alegatos en el juicio oral desarrollado a una causa de maltrato animal en Trelew, donde participaron el Juez Marcelo Nieto Di Biasse, el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Fabián Moyano, y el defensor Alfredo Pérez Galimberti junto a la imputada Lorena Carrizo, tras las jornadas que se habían llevado adelante en forma presencial.

Durante su alocución, el fiscal Moyano manifestó que se encontraban acreditados los hechos, aludiendo a los testimonios escuchados, principalmente por parte de los profesionales que verificaron el estado de los animales y atribuyó a la imputada, que entre una fecha que no se puede precisar y el 7 de diciembre de 2018 infligió malos tratos al menos a siete perros de raza bull dog francés, a los cuales mantenía encerrados en caniles sin techos con piso de cemento y azulejos en el patio de la vivienda sita en el barrio San Benito de esta ciudad, expuestos a altas temperaturas, al rayo del sol sin alimentos ni agua por lo que estaban abandonados a su suerte, lo que provocó el día 7 de diciembre la muerte de al menos dos canes principalmente por la falta de hidratación. Los delitos están contemplados en la ley de malos tratos y actos de crueldad a los animales, artículo 2 inciso 1 de la ley 14346 y 54 del código penal.

La denuncia fue presentada por integrantes de la sociedad protectora de animales y hoy los perros están bajo su tutela, según lo dispuso la justicia. Cabe destacar que el representante fiscal solicitó se la declare penalmente responsable y pidió una pena de nueve meses de prisión en suspenso, mas la inhabilitación por seis años para que la imputada no pueda criar, reproducir ni vender cualquier tipo de animales, además del decomiso de los perros implicados en el caso para que continúen bajo el cuidado de la persona que hoy los contiene.

En tanto, la defensa pidió la absolución de su clienta alegando sobre la inocencia de la misma, al sostener que las verificaciones dieron cuenta que los animales estaban bajo buen resguardo, con algunas afecciones propias del sostenimiento de los mismos, e incitó a la devolución de los perros a su dueña. No se pronunció sobre la posible pena, dado a que no sería lo adecuado cuando está pidiendo por el sobreseimiento definitivo.

Luego de los alegatos efectuados por las partes, el Juez Marcelo Nieto Di Biasse comunicó que dará a conocer la resolución en el término de los cinco días hábiles, aceptando tanto la fiscalía como la defensa que la misma se haga a través de correo electrónico.