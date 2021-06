Trelew: Jerarquizan tareas con el Conicet-Cenpat para mejorar el hábitat de la ciudad

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se reunió con científicos del CONICET-CENPAT para jerarquizar el trabajo conjunto que se viene realizando en materia de remediación y saneamiento del sistema lagunar. Es objetivo común de ambas instituciones poder avanzar en la formalización de un convenio que permita mejorar la calidad de las investigaciones y de ese modo perfeccionar el hábitat de la ciudad.

Estuvieron presentes junto al Intendente, el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina; el Coordinador de Gestión Urbana, Raúl París; el Director de Gestión Ambiental, Lucas Oro Coria; el investigador del CENPAT, Mauricio Faleschini; y Juan Pablo Cevoli, Responsable la Oficina de Vinculación Tecnológica de CENPAT.

Convenio formalizado

Al término de la reunión, el titular de la cartera de obras públicas municipal, explicó: “En particular lo que estamos buscando es formalizar con este convenio algo que ya se viene trabajando conjuntamente desde el municipio con el CENPAT y el CONICET. Ellos cuentan con investigadores de gran talla y mucha experiencia. Y es fructífero para el municipio poder contar con ese recurso”.

Sobre este particular, el funcionario, amplió: “Estamos buscando la formalidad para avanzar en base a investigaciones en todo el ejido de la ciudad, además de otros proyectos que no sólo hacen al sistema laguna, sino que involucren pluviales, para que podamos reutilizar esas aguas que se generan merced a una laguna de estabilización”.

Trabajo técnico

El convenio implica los marcos técnicos y generales de los trabajos que se van a ir desarrollando, además de un aporte municipal de insumos y equipamiento que el CONICET utiliza para la concreción de estos estudios (químicos, calibración de equipos, etc).

Mauricio Faleschini, investigador del CONICET, recordó: “Hace tres años me reuní con el intendente Adrián Maderna para iniciar estudios sobre el sistema laguna, poder ver qué estaba pasando con ese líquido, cómo se estaba tratando, y qué opciones teníamos como para poder reutilizarla”.

Mejorar el hábitat

“Fuimos evolucionando en los estudios, y si bien hubo un ‘parate’ durante el año pasado, ahora estamos tratando de retomar y formalizar mediante un convenio entre el municipio y el CONICET”, agregó.

“Sabemos que toda comunidad genera desechos cloacales, que en el mejor de los casos tienen un tratamiento, y aún más superador es que esos líquidos tratados se reutilicen. La opción superadora es que se puedan reutilizar. Por eso, estamos viendo, de acuerdo a la calidad de los líquidos, para qué se pueden reutilizar. Y al mismo tiempo, qué obras de pequeña escala se pueden desprender de este estudio de manera tal que se mejore la calidad, y se amplíe el abanico de posibles usos”, detalló posteriormente.