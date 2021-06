Trelew: Estudiantes del ISET reclaman por la situación del establecimiento

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió este lunes a un grupo de estudiantes del Instituto Superior de Educación Tecnológica N° 812 (ISET), que le manifestaron su preocupación por la situación del establecimiento y le pidieron que interceda ante las autoridades del Ministerio de Educación, para lograr una solución.

Cabe recordar que el mandatario local ya había tomado intervención el año pasado para respaldar la continuidad de la carrera de Producción de Multimedios evitando, como era el reclamo de estudiantes y profesores, el cierre de la misma que ya había sido determinada por las autoridades educativas de la Provincia.

Luego del encuentro de hoy, Roció Heredia, estudiante de segundo año en el Instituto, explicó que el reclamo actual tiene que ver con la parálisis del sistema administrativo, que se viene arrastrando desde 2019: “No tenemos notas, no podemos rendir finales, no hay títulos, y no vamos a poder trabajar de lo que estudiamos durante tantos años”, resumió.

Heredia aseguró que a pesar de que las clases continúan, en modalidad virtual por el momento, “las mesas de exámenes son en junio y no sabemos si vamos a poder rendir los finales, por eso necesitamos una respuesta, una solución. Somos 670 alumnos de cinco carreras relacionadas con la tecnología, con las necesidades actuales y no sabemos qué va a pasar”.

La referente estudiantil agradeció el respaldo del Intendente: “Nos dio su apoyo y nos dijo que presentará notas y tratará de hablar con la Ministra para buscar una solución”.