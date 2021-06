Trabajadores de la Salud decretaron un paro de 48hs para la semana que viene

Los trabajadores de la Salud realizaron ayer una nueva medida de fuerza en el marco de los reclamos por deudas que el gobierno provincial mantiene con los empleados sanitarios y por pedido de paritarias, ya que no cuentan con un incremento salarial desde el año 2019.

Los trabajadores realizaron una asamblea en la plaza San Martín, donde decidieron realizar un paro por 48 horas para el miércoles y jueves que viene, al tiempo que realizarán acciones de difusión en el vacunatorio que funciona en el Gimnasio Municipal N°1.

«La cosa está tensa, necesitamos una paritaria, una recomposición salarial urgente y hablar de las deudas que tenemos que cada vez son más grandes. Hay bastante descontento de parte de los trabajadores», dijo Julio Belascuen, secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Puerto Madryn.

Por su parte, Juan Manuel Pérez, trabajador de la Guardia del hospital Andrés Ísola, dijo: «Somos la primera línea, con la pandemia aumentó el trabajo y nosotros hemos dado respuestas a la comunidad, pero de los que no tenemos respuestas es del gobierno. No han cumplido con lo firmado en 2019, el año pasado no hubo paritarias y eso en cualquier lado se llama ajuste. El Estado está haciendo un brutal ajuste sobre los trabajadores».