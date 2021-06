Reunión interinstitucional por abuso policial en Comodoro Rivadavia

En la tarde del viernes, se llevó adelante una reunión entre funcionarios de la Defensoría Pública, vecinalistas y funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia para abordar las problemáticas en los distintos barrios, por lo que también solicitarán una reunión con el jefe de la Unidad Regional: “Lo que nos interesa es generar paz social, que los barrios de la ciudad estén tranquilos”, indicó el secretario Gustavo Fita.

Del encuentro participaron la jefa de la Defensoría Pública en Comodoro Rivadavia, doctora Iris Moreira; la doctora a cargo del programa de Violencia Institucional, Lucía Pettinari; la doctora Luciana Risso, abogada Adjunta Penal del Área de Violencia Institucional; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el subsecretario de Seguridad, Héctor Quisle; el director de Asociación Vecinales, Victor Leonforti y el coordinador Gustavo Ferreiro; junto a vecinalistas del barrio Laprida, Valle C y Bella Vista Norte.

Estar encima de las situaciones

Durante la reunión, se dialogó sobre el creciente aumento de casos de abuso policial denunciados y se escucharon padecimientos sufridos por los propios dirigentes barriales y vecinos. Al respecto, el secretario Coordinador de Gabinete de la Municipalidad, Gustavo Fita, indicó que “el intendente nos pidió estar encima de cada una de las situaciones que ocurren en los barrios”, y en este sentido afirmó que “avanzamos con esta primera reunión en la zona de Laprida, Valle C, Manantial Rosales, donde venimos teniendo situaciones complejas con los vecinos y la policía. Lo que nos interesa es generar paz social, que los barrios de la ciudad estén tranquilos, tengan seguridad, que se controle la delincuencia, pero dentro de la institucionalidad y sin avasallar derechos de los vecinos”. Sobre los hechos de abuso denunciados por los vecinos, Fita advirtió que “el problema es de quienes conducen los procesos. Nosotros siempre vamos a estar a favor de cuidar todo lo que tenga que ver con los ciudadanos.”

Prácticas instaladas

Por su parte, la doctora Moreira alertó: “Hay como una especie de vuelta hacia los autoritarismos”, hecho que se remarca en las experiencias vertidas por los vecinos”.

En efecto, uno de ellos, presente en la reunión, comentó que “un día tuve que salir a atender a mi papá que es hipertenso, cuando me atravesó un patrullero del cual se bajaron tres oficiales y me pusieron una ithaca en el parabrisas para pedirme documentación”. Además, el vecino relató que la policía “le hace perder el tiempo a los vecinos en el colectivo y les sacan fotos a todos los pasajeros”.

En este sentido, la jefa de la Defensoría Pública de Comodoro Rivadavia, expresó: “No me sorprenden, porque son prácticas que están instaladas en el Estado. Han sobrevivido muchos años a pesar de que nos alejamos de las dictaduras”.

Contacto fluido

Por su parte, Héctor Quisle, de la Subsecretaría de Seguridad Municipal, valoró el encuentro con los vecinos al resaltar que “es importante mantener este contacto fluido con los vecinos, que de hecho lo viene realizando el municipio a través de las distintas secretarías de manera coordinada, porque este es un equipo de trabajo en donde confluyen distintas áreas”. Además, reconoció que “para uno que proviene de la fuerza policial, es lamentable escuchar estas cosas, en donde se ve que hay una falta de profesionalismo por parte de quien tiene que ejercer el control y cuidar a los vecinos”.

Pedido de reunión

El secretario Gustavo Fita indicó que “con el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, y el subsecretario Héctor Quisle, vamos a pedir una reunión a la Unidad Regional para poder juntarnos con Muñoz, y que sepan de la mano del municipio que está pasando”.

Fita también valoró el acompañamiento de los funcionarios judiciales, de quienes ponderó la predisposición para asesorar a los vecinalistas ante estas situaciones de abuso.