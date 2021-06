Puratich lidera las encuestas como candidato a las legislativas 2021

No son pocos los que opinan que Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, sería un candidato potable para las elecciones 2021, y de acuerdo a recientes sondeos, los números lo favorecen. Resulta que es el funcionario del Gobierno de Chubut mejor posicionado, y hay quienes proponen que sea el candidato del peronismo unido. Eso se debe a que, los acuerdos alcanzados tras las elecciones de 2019, produjeron un acercamiento de Mariano Arcioni con el gobierno nacional, y la vuelta al Partido Justicialista de muchos dirigentes que ganaron elecciones con el sello de Chubut al Frente, suponen un escenario favorable.

La caída de la imagen del oficialismo a nivel nacional, requiere de alianzas sólidas de cara a las legislativas de 2021. El Gobierno necesita ganar las elecciones y para ello necesitará asegurarse los votos en cada provincia, después de todo, lo que está en juego son bancas en el Congreso, y atento a las encuestas, el oficialismo podría perder ante la oposición, representada por Juntos por el Cambio.

En Chubut se espera un escenario similar, en tanto la lista de la oposición esté encabezada por el radicalismo, ya que los indicadores muestran un alto desconocimiento del electorado sobre el actual diputado nacional Ignacio Torres (PRO), siendo que es el más visible de su partido.

Qué dicen las encuestas

Diversas encuestas ubican a la oposición mejor posicionada de cara a las elecciones legislativas 2021. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, revela que, si las elecciones legislativas de 2021 fueran hoy, el 14% de los encuestados votaría por el oficialismo, mientras que el 31% lo haría por alguna lista de la oposición. El 26% no sabe a quién votaría si hoy fueran las elecciones, y el 15% votaría en blanco. La mitad (52%) de los encuestados que eligió a la oposición votaría a Juntos por el Cambio.

En tanto que de acuerdo a la consultora Zuban Córdoba, crece la desaprobación de la gestión del gobierno nacional (55,4% desaprueba-42% aprueba). También revela que el mapa electoral argentino sigue polarizado, no obstante, el oficialismo ha perdido intención de voto con respecto al mes anterior. Ante la pregunta, ¿Cómo votará usted en las elecciones para diputados y senadores en 2021?, el 51% respondió por candidatos opositores al gobierno de Alberto y Cristina, en tanto un 33% lo hará por candidatos que apoyen al gobierno de Alberto y Cristina, el 16% restante No sabe/No contesta.

El mismo sondeo muestra que, para los encuestados, el interior del país, tiene poco peso para la política nacional. Sin embargo, al tratarse de elecciones legislativas, son precisamente los resultados que se obtengan en cada provincia los que marquen la diferencia, aquí no hay candidato a presidente que pueda traccionar votos. Todo dependerá del armado de las listas y la tarea de campaña.

Ese es el escenario que deberán analizar las fuerzas políticas de Chubut que pretenden llevar candidatos a las legislativas 2021, y tomando en cuenta los sondeos de opinión en Chubut, Puratich cuenta con alta imagen positiva por encima de los 40 puntos, un alto índice de conocimiento por parte del electorado, y se lo asocia al peronismo, independientemente del sello del partido al que represente.