Permisos de pesca bajo sospecha ante una nueva ley

El inminente tratamiento del proyecto de ley de Pesca que envió el Ejecutivo a la Legislatura de Chubut, genera expectativas, pero también algunas dudas. Según trascendió, en las últimas horas hubo sendas reuniones donde se habría discutido acerca de cuáles serían los criterios en torno a la eventual distribución de nuevos permisos de pesca, si efectivamente se aprueba el proyecto.

Cierto es que, con la ley vigente, no es posible acceder a nuevos permisos de pesca, y atento a los términos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Provincial, hay gran expectativa sobre la posibilidad de habilitar un nuevo esquema, lo que despierta interés.

Fuera de los debates que pudiere haber entre las cámaras empresarias acerca de los beneficios o no de una nueva legislación, la iniciativa podría tener pronto tratamiento en la Legislatura.

Los rumores de “reparto” sobre algo que aún no existe, levantó cierta sospecha en cuanto a futuros procedimientos en las esferas de poder. Incluso se han encendido alarmas en Camarones y Comodoro Rivadavia, donde existe expectativa que ante una nueva ley de Pesca puedan acceder a permisos con los que por el momento no cuentan.