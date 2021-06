Partidos políticos en crisis

Que la credibilidad de la dirigencia política está en crisis no resulta novedoso para nadie. La estrepitosa caída de la imagen positiva de algunos dirigentes, incluso de la del presidente, es una señal de hartazgo. Así se desprende de la Encuesta de Opinión Pública de la consultora Giacobbe. El muestreo de mayo, exhibe que el presidente posee 27.8% de imagen positiva (cayó 40% desde marzo 2020). Sin embargo, el 60.6% de los encuestados dice abiertamente que no le gustaría que Alberto renuncie. Incluso la mayor parte de los que se declaran partidarios del Pro o Liberales, no lo desea. Es decir que, a pesar del evidente malestar social, prevalece la democracia. El dato que revela con claridad la crisis partidaria, es la respuesta a la pregunta: ¿Cómo se define usted ideológicamente?, el 44,4% se identificó como independiente o apartidario, mientras que un 19,9% se define peronista y otro 8,4% kirchnerista, un 5,6% se identifica con la UCR, 5,4% PRO, 5,1% Liberal y un 1,5% se define de izquierda, en tanto que el 6,8% restante se siente representado por otro sector minoritario. Así las cosas, los candidatos que se presenten para las legislativas 2021, tienen un amplio margen de ciudadanos a quienes convencer que aún no estarían inclinados por votar a ningún partido en particular.