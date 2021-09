Martina Torres concentrará nuevamente con la Selección U19 Femenina

Desde el próximo martes y hasta el 10 de julio, la Selección Argentina Femenina U19 de básquetbol, se entrenará y concentrará en el CENARD, en el marco de su preparación para el Mundial de la categoría a jugarse en Hungría en el mes de agosto.

Parte de esta serie de prácticas y tras recuperarse de la operación realizada, será la jugadora chubutense Martina Torres, que vivirá un nuevo proceso de Selección en búsqueda de su presencia mundialista.

La U19 entrenará con “Marti” Torres presente

Desde el próximo martes, la pre Selección Argentina Femenina U19 comenzará a una nueva concentración rumbo al Mundial de Hungría que se disputará en agosto; actividades a realizarse en el CENARD hasta el día 10 de julio y con la presencia de 22 jugadoras citadas.

Parte de esta convocatoria será la jugadora chubutense, formada en Racing Club de Trelew, la joven Martina Torres: “Marti” fue operada de su mano derecha meses atrás, superó el proceso de recuperación y ya está lista para retomar los entrenamientos con sus compañeras y con el CT liderado por Gregorio Martínez.

Además del regreso de Torres, se suman con respecto a las anteriores convocatorias, las jugadoras Natassja Kolff -tras su paso en los últimos meses por el Spas Gran Canaria de Tenerife-,Génesis Toledano -viene de la High School House Preparatory de Miami-, Ianara Morbidoni de Talleres de Rosario y Julia Sexe de Banco Provincia de La Plata.

Las que no fueron incluidas en esta nueva lista son Fiamma Yaciura, Guadalupe Castelnuovo y Delfina Gentinetta, quienes habían estado convocadas en la anterior reunión que finalizó el 8 de abril.

Argentina comenzó su preparación en agosto del 2020 con entrenamientos virtuales, siendo el primer equipo nacional en entrenarse oficialmente post pandemia y que logró llevar adelante su primera concentración durante octubre. Se entrenaron más de dos meses en Buenos Aires durante el cierre del año pasado y en este 2021 realizaron dos concentraciones más, tanto en enero como marzo/abril.

Esta será la penúltima concentración de las U19 rumbo a la cita mundialista, ya que luego habrá una última reunión antes del torneo que comenzará el 20 de julio y que luego se prolongará con un viaje a España días antes para definir detalles finales del equipo.

El Mundial

El Mundial de Hungría se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto y Argentina quedó cuadrada dentro del Grupo B del torneo, compartiendo zona junto con Rusia, China Taipei y el seleccionado anfitrión.

Al terminar esa primera fase, accederá a octavos de final, donde cruzará a eliminación directa ante uno de los equipos del A (Italia, Australia, Egipto y Estados Unidos) dependiendo de la ubicación que logre en el grupo inicial (1B vs 4A, 2B vs 3A, 3B vs 2A y 4B vs 1A).

Luego seguirán los cuartos de final, semifinales y final.

Las convocadas

El listado de las jugadoras pre seleccionas para la U19 y que cumplirán con sus entrenamientos desde el próximo martes, son Buccarelli Giuliana, Bazán María Agustina, Buzzetti Georgina, De Giorgi Catalina, Del Bosco Federica, Ferreyra Kiana, Fernández Julia, Huici Tiziana , Kolff Natassja , Marín Agustina , Maza Milagros, Michel Victoria , Morbidoni Ianara, Navarro Iara, Paoletta Julia, Saravia Delfina, Sampietro Lucila, Sexe Julia, Toledano Génesis, Tondi Natalia, Torres Martina y Vilches Magalí.