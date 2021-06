Madryn: Sortearon viviendas para trabajadores Viales

La gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni presidió este jueves el sorteo de ubicación de 20 viviendas destinadas a personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) en Puerto Madryn. En la oportunidad, la funcionaria provincial anunció que el IPV dispone de un remanente de 11 lotes en inmediaciones del CENPAT, con todos los servicios, para ofrecerlos públicamente la primera semana de julio.

El sorteo de ubicaciones, se realizó en las instalaciones del Bingo Municipal de la localidad portuaria y del mismo participó el intendente Gustavo Sastre; el director del Área Social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Jorge Etchepareborda; el secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales (SITRAVICh), Carlos Milani y el secretario de la Seccional Puerto Madryn del SITRAVICh, Camilo Neira.

Satisfacción

Al respecto de esta entrega, el intendente Sastre dijo: “Es una satisfacción enorme poder tener este tipo de actos. Estamos atravesando tiempos que no son los mejores, por lo que poder solucionar problemas habitacionales para trabajadores y vecinos de nuestra ciudad tiene una importancia aún mayor y estamos muy contentos”.

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “En un trabajo conjunto con el Gobierno Provincial hoy podemos ofrecerle una respuesta a más madrynenses y vamos a seguir avanzando para que esto siga ocurriendo. Desde el día que asumí tomé el compromiso de mejorar la calidad de vida de mis vecinos y trabajamos día a día para que esto ocurra. Me pone muy feliz que habitantes de la ciudad que amo reciban el próximo 6 de julio las llaves de sus viviendas. Todos los días avanzamos para que Madryn siga siendo la más linda, pero también para que sea la más justa”, agregó.

Casa propia

Durante el sorteo de las unidades habitacionales construidas con fondos propios del IPV, Ivana Papaianni transmitió el saludo del gobernador Arcioni quien «valora este tipo de actos ya que permiten mejorar la calidad de vida de los chubutenses y concretar el sueño de tener la casa propia». La funcionaria provincial señaló que «en la primera semana de julio vamos a estar fijando fecha para hacer la entrega de estas 20 viviendas, las cuales son netamente construidas con fondos propios del Instituto Provincial de la Vivienda. Tenemos en ejecución 42 viviendas que ya hemos puesto en marcha en Puerto Madryn» señaló Papaiani, y agregó que «ayer nos reunimos con el intendente y el gobernador, quien nos ha dado la indicación para comenzar en un plan de urbanización para la transferencia de lotes a distintas asociaciones portuarias que están acercando propuestas habitacionales».

Acompañamiento

Al respecto, la funcionaria provincial dijo que «contamos con el acompañamiento del Gobierno Nacional que ha lanzado un plan de uso del suelo urbano para hacer desarrollos de aperturas urbanísticas y lleva una tarea compleja para llegar a la licitación» y agradeció a todo el equipo de técnicos y supervisores del Instituto Provincial de la Vivienda que la acompañan.

Obra pública

«El Gobernador nos ha dado la tarea de no detener la obra pública, en materia habitacional hay mucha demanda y sabemos que tenemos una deuda significativa en la población que no está afiliada ni a una entidad intermedia ni a un gremio, por eso estas 42 viviendas se sumarán a los desarrollos urbanísticos», repasó la gerenta del IPV.

Por último, la funcionaria provincial informó que “el IPVyDU dispone de un remanente de 11 lotes con todos los servicios para ofrecerlos públicamente, y será la primera subasta de 50 lotes, sobre los cuales podrá otorgarse la posesión y escritura por contar con infraestructura de servicios. Con esos fondos obtendremos recursos para la urbanización de un segundo ofrecimiento”, comentó Papaianni y explicó que “los lotes serán ofertados a un precio base que podrá ser abonado al contado o en su defecto, si fuera en plazo se determinará en Unidades de Viviendas (UVIs), y consecuentemente cada cuota se cancelará en pagos parciales de no más de 5 años”.

Objetivos y esfuerzos

Por su parte, el secretario General del Sindicato Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICh), Carlos Milani afirmó que «esto es un trabajo que lleva muchísimos años y ver cómo el sueño de la casa propia se convierte en realidad realmente es muy satisfactorio. En una familia, este es el segundo paso más importante, primero el nacimiento de los hijos y luego el sueño de la casa propia porque es ahí donde se consolida la familia» señaló Milani, destacando el «esfuerzo y la perseverancia» del secretario de la Seccional Puerto Madryn del Sitravich, Camilo Neira que «hace muchos años viene bregando para que estos compañeros tengan la vivienda propia».