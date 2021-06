Madryn: Sólo quedan 2 camas de Terapia Intensiva en el Hospital

El director del Hospital «Dr. Andrés Ísola» de Puerto Madryn, Ariel Urbano, se refirió a la situación epidemiológica y del nosocomio en el contexto de la pandemia.

En diálogo con El Diario, reconoció que «seguimos en una situación bastante complicada, en la Terapia Intensiva tenemos 15 pacientes distribuidos en los 3 sectores de la terapia de Adultos; en la Terapia pediátrica tenemos a tres pacientes internados y del total, catorce están en asistencia respiratoria mecánica (ARM), por lo que al día de hoy solo tenemos 2 camas libres».

Buscan sumar nuevas camas

Asimismo, Urbano precisó que «en el servicio de Clínica Médica la situación está un poco más complicada porque tenemos 25 pacientes Covid internados, así que por el momento no contamos con camas disponibles y estamos viendo de habilitar otro sector para internar por Coronavirus durante el curso de esta mañana» y advirtió que «hoy tuvimos que internar 3 pacientes por la mañana, por lo que ocupamos más camas de Terapia, y para un fin de semana es bastante escasa la cantidad».

En el mismo sentido, el médico explicó que «la idea es ver la disponibilidad de oxígeno, que es el recurso más preciado» y sostuvo que «tenemos otros pacientes (polivalentes) y eso también nos está dificultando» y recordó que «a diferencia del año pasado en el que no hubo escuelas ni nada, este año tenemos un par de pacientes internados en Pediatría, uno en la Terapia Pediátrica no Covid, pacientes de trauma, cirugía y Clínica Médica no Covid; y el Sanatorio de la Ciudad también está complicado en Clínica Médica y Terapia, por lo que vamos a ver la disponibilidad y armar otro sector en el Hospital».

Con oxígeno

Consultado sobre el estado de salud de quienes permanecen internados en el sector de Clínica Médica, Urbano puntualizó: «Algunos todavía siguen con cuadros complejos y uso de oxígeno con equipos de alto flujo. La situación en algunos casos es bastante complicada, veremos cómo siguen este viernes a modo de poder prepararse para el fin de semana. El jueves llegaron suministros de los tubos de transporte de oxígeno, se pudo recibir más del mismo así que por el momento no tenemos problemas en ese sentido».

Más ingresos que altas

«Las consultas se siguen produciendo, aunque la Guardia se ha estabilizado un poco todavía siguen concurriendo muchos pacientes y todavía tenemos un balance entre los ingresos y las altas donde predominan los primeros. Esto nos mantiene muy alerta para seguir disponiendo de camas, ya que las altas se están demorando», manifestó el director del Hospital Zonal.