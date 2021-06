Madryn: El Municipio adjudicó lotes a 30 familias

En el marco de la continuidad de la entrega de viviendas y adjudicaciones que se otorgaron desde el Municipio durante los últimos días, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, le dio hoy la tenencia de lotes a 30 vecinos de la ciudad. Cabe destacar que, debido a los protocolos establecidos, la cesión se hizo por grupos reducidos.

Puntualmente, gracias a los trabajos efectuados por la Municipalidad, a través de la Dirección de Tierras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la entrega de 30 resoluciones de adjudicación. Los beneficiados fueron vecinos de los barrios Presidente Perón, Julio San Miguel, Gobernador Roque González, Manuel del Villar, América y Agustín Pujol.

Compromiso cumplido

Al respecto, el Jefe Comunal dijo: “Más allá de los difíciles momentos que estamos atravesando, podemos cumplir con lo que nos comprometimos. Este es uno de los actos más lindos que le puede tocar protagonizar a quienes ocupamos un cargo público y yo como Intendente lo celebro”.

En un mensaje directo hacia quienes recibieron las adjudicaciones de tierras, Sastre remarcó: “Disfruten de estas adjudicaciones y sepan siempre que en Puerto Madryn van a contar con un Municipio presente y esta gestión siempre los va a apoyar en lo que pueda, más allá de los complicados momentos que estamos viviendo”.

La más justa

Además, el Jefe Comunal sostuvo: “Quisiéramos avanzar en muchísimas cosas más, pero no son épocas fáciles. Igualmente, yo no tengo dudas de que entre todos vamos a poder seguir trabajando en la búsqueda para que Puerto Madryn no solo sea la más linda, sino también la más justa”.

“Esto me da una enorme alegría y satisfacción. Pero con esto no nos vamos a conformar y siempre continuaremos trabajando para seguir avanzando y mejorando, todos los días, la calidad de vida de todos nuestros vecinos”, agregó el Intendente.

Los presentes

En el acto, el Jefe Comunal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, arquitecta Lucía Taylor, y la directora de Tierras, Vanesa Mattei. Además, estuvieron presentes los representantes de cada una de las familias beneficiadas por la adjudicación de los lotes.