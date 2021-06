Leunda cruzó a Torres

Mientras todos rechazan hablar de candidaturas porque “es muy pronto”, “falta mucho para las legislativas”, “estamos en pandemia”; lo cierto es que el armado de las listas ya está en marcha. Algunas reuniones son más difundidas que otras, pero todos están en campaña. En ese contexto, el que viene ganando territorio, es el novel dirigente Julián Leunda, quien tras una intensa agenda en Puerto Madryn se tomó unos minutos para responder a una publicación en Twitter del diputado nacional Ignacio Torres (PRO). Se trata de una foto en la que “Nacho” posa junto al expresidente Mauricio Macri, y afirma que hablaron “sobre la situación de Chubut y nuestro país. Chubut tiene un potencial enorme y el recurso más importante es su gente. Por eso a pesar de la situación de la provincia vamos a seguir trabajando para salir adelante todos juntos”. Julián no quiso quedarse con el ‘entripado’ y no tardó en reaccionar, “Hubiese estado bueno que lo vieran durante los 4 años en que él fue presidente y vos funcionario. Se olvidaron de la gente de Chubut, de los intendentes y ahora también se olvidaron del barbijo…”, publicó Leunda. Ya hemos advertido que las redes sociales serán una importante herramienta en la campaña electoral debido a las restricciones que impone la pandemia. Habrá que ver cómo las utilizan los protagonistas.