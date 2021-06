La temperatura podría aumentar 1.5 grados antes del 2025

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el aumento medio de las temperaturas del planeta puede superar “temporalmente” en los próximos cinco años 1,5 grados con respecto a la que había en la era preindustrial. Según el nuevo estudio, auspiciado por la Met Office británica y por otras 10 instituciones a nivel mundial, existe un 40% de posibilidades de que se produzca ese registro antes del 2025.

Los expertos destacaron, sin embargo, que ese hecho puntual no supondría por sí mismo un incumplimiento del Acuerdo de París, porque el valor que contará realmente será el que resulte de la evolución continuada de las temperaturas a lo largo de los años. No obstante, consideran que se trata de una tendencia preocupante que hizo sonar las alarmas y que se suma a los registros del último quinquenio.

Así, durante 2016, el año más caluroso de la historia que se ha registrado desde que se realizan mediciones sistemáticas, ya hubo dos meses en los que superó la subida global de 1,5 grados. A escala planetaria, las temperaturas superaron ya el techo de un grado, aunque en puntos determinados -de Australia al Ártico- se ha experimentado incluso un calentamiento superior al grado y medio.

Llamada de atención

El Acuerdo de París, suscrito por 195 países en diciembre de 2015, estipula el compromiso de mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo “muy por debajo de los dos grados centígrados, prosiguiendo los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados”. La Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), cuya celebración está prevista para noviembre de este año, está considerada como el momento crítico de la acción climática para evitar que se rebase ese límite por encima del cual la comunidad científica cree que las consecuencias del cambio climático serán muy graves a escala mundial. Basándose en sus modelos climáticos, los científicos han alertado que la temperatura global puede aumentar hasta tres grados a finales de siglo si se mantiene el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Estamos hablando de algo más que de estadísticas”, advirtió el secretario general de la OMM, Petteri Taalas. “Este estudio demuestra que nos estamos acercando inexorablemente al objetivo más bajo del Acuerdo de París. Debe servirnos como llamada de atención para elevar nuestros compromisos y alcanzar la neutralidad de carbono”.

“No estamos todavía en el techo de 1,5 grados, pero nos estamos acercando”, ha afirmado por su parte Leon Harmanson, científico del Met Office, en declaraciones a la BBC. “Si vemos el aumento comparativo de las temperaturas y la subida experimentada en el último medio siglo, está claro que tenemos poco tiempo y que necesitamos una acción fuerte ahora”.

El informe de la OMM advierte que la “variabilidad natural” puede traducirse en algún año más frío de lo habitual de aquí al 2025, pero con una tendencia general a un aumento global de las temperaturas del orden de 1,2 grados. Pese al 40% de posibilidades de que se rebase temporalmente el listón de 1,5 grados, los científicos estiman que podemos estar aún a una o décadas de que ese límite se supere “permanentemente”.

“El anuncio de la Met Office no debe confundirse con el límite fijado por el Acuerdo de París”, ha advertido Joerui Rogelj, director de investigación del Grantham Institute de Londres. “El acuerdo se refiere al calentamiento global; esto es, el aumento de la temperatura en el planeta a partir de las variaciones anuales. Que eso ocurra un solo año no significa que estamos ya incumpliendo el acuerdo, pero no dejan de ser malas noticias».