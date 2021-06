Invertirán 60 millones de pesos en una nueva vacuna argentina

Dirigido por la investigadora del CONICET Juliana Cassataro, el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB, CONICET-UNSAM) está a cargo del diseño y desarrollo de “ARVAC Cecilia Grierson”, uno de los proyectos argentinos de vacunas contra el COVID-19.

Su fórmula se basa en proteínas recombinantes, una tecnología que ya se aplica en las vacunas contra la Hepatitis B o el VPH. El conocimiento previo acerca de la seguridad de este tipo de vacunas vuelve a la “ARVAC Cecilia Grierson” en una candidata posible a ser aplicada en bebés, niñas y niños, adolescentes, personas embarazadas o inmunosuprimidas, como así también en la población en general. Además, las vacunas de subunidades basadas en proteínas recombinantes son más estables y menos dependientes de la cadena de frío, lo que las hace más económicas, fáciles de producir y de distribuir.

La vacuna en desarrollo “ARVAC Cecilia Grierson” es el primer proyecto seleccionado del llamado “Ensayos in vivo de vacunas argentinas COVID-19” realizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en el marco de la Unidad Coronavirus que integra junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET.

En proceso

El grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras obtuvo dos prototipos de vacuna que en estudios en modelos animales demostraron capacidad para inducir muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes del virus y respuesta inmune celular T, en línea con los requerimientos actuales para vacunas que previenen la COVID-19.

En este contexto, la Agencia I+D+i aprobó un apoyo de 60.000.000 pesos para concluir la etapa preclínica de la realización de los ensayos de seguridad y capacidad inmune correspondientes, y avanzar hacia las etapas clínicas que evalúen la seguridad y eficacia de las “ARVAC Cecilia Grierson” en humanos.

Forman parte del equipo los investigadores e investigadoras: Dr. Diego Alvarez, Dra. Karina Pasquevich, Dra. Lorena Coria y la Dra. Eliana Castro, así como los becarios y becarias: Lucas Saposnik, Celeste Pueblas, Julieta Alcain y Tec. Laura Bruno.

De este desarrollo también participa la Fundación Pablo Cassará encargada de producir, bajo normas de buenas prácticas de manufactura, los antígenos seleccionados para las formulaciones vacunales. También colaboró en este proyecto el grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, CONICET-UBA) dirigido por Matías Ostrosky, en el desarrollo de los ensayos para medir anticuerpos neutralizantes.

Acerca de la convocatoria

La Agencia I+D+i, a través de FONARSEC, abrió la ventanilla “Ensayos in vivo de vacunas argentinas COVID-19”, dirigida a proyectos de instituciones públicas sin fines de lucro dedicadas a actividades de I+D, para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el desarrollo y la producción de vacunas argentinas contra el SARS Cov-2. El objetivo es financiar proyectos de instituciones públicas que busquen continuar y/o concluir la fase pre-clínica de ensayos in vivo de un candidato vacunal, escalable a nivel industrial.

Al momento de presentación del proyecto es requisito que se haya obtenido previamente una prueba de concepto in vivo preliminar demostrable para dicho candidato vacunal en términos de inmunogenicidad, inducción de respuestas de anticuerpos neutralizantes y respuesta inmune celular.

La fecha límite para presentar proyectos es el 6 de julio de 2021. Las bases y condiciones se encuentran disponibles. (Fuente; CONICET)